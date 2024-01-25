CHP aday belirlemede sona yaklaşılıyor: İstanbul netleşmeye başladı

Yayınlanma: 25.01.2024 - 03:00

Güncelleme: 25.01.2024 - 03:00

Bu hafta cuma günü toplanacak olan parti meclisi sonrasında, Antalya ve Muğla’nın da aralarında bulunduğu birçok ilin belediye başkan adaylarının açıklanması bekleniyor. İstanbul’da ise 39 ilçeden 14’ünün belediye başkan adayları açıklandı.

İstanbul’un ilçe belediye başkan adayları için yürütülen çalışmalar sonrasında yarın yapılacak toplantıda CHP’de olan birkaç ilçe dışında adaylarının tümünün açıklanması bekleniyor. Açıklanması beklenen ilçeler ise şu şekilde: Arnavutköy, Bağcılar, Bahçelievler, Beykoz, Çekmeköy, Esenler, Kâğıthane, Sultanbeyli, Sultangazi, Ümraniye, Zeytinburnu, Büyükçekmece, Küçükçekmece, Beşiktaş ve Beylikdüzü.

CHP’de yarınki toplantıdan sonra 2 Şubat’ta yapılması beklenen toplantıda ise adaylarının tamamının isimlerinin açıklanması planlanıyor.



