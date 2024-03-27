CHP adaylarına yer vermeyen TRT Haber'in seçim yayınları denetimsiz kalacak
RTÜK üyeleri İlhan Taşcı ve Tuncay Keser'in TRT Haber’in seçim yayınlarının tef taraflı olması gerekçesiyle Üst Kurul tarafından denetlenmesi yönündeki şikayeti kabul edilmedi. CHP’nin İstanbul, Ankara ve İzmir büyükşehir adaylarına canlı yayında yer vermeyen TRT Haber’in seçim yayınları denetimsiz kalacak.
CHP kontenjanından seçilen RTÜK üyeleri İlhan Taşcı ve Tuncay Keser, TRT’yi, seçim döneminde iktidar partisi ile muhalefet partilerinin adayları hakkında tek taraflı yayın yaptığı gerekçesiyle Üst Kurul'a şikayet etmiş ve işlem yapılmasını istemişti.
TRT'NİN SEÇİM YAYINLARI GÜNDEME ALINMADI
RTÜK bugün toplandı. Başkan Ebubekir Şahin'nin katılmadığı toplantıda Taşcı ve Keser’in TRT’yi denetlemek için yaptıkları şikayet üyeler tarafından oylandı. 4 üyenin TRT’nin denetlenmesinin gündeme alınmasına yönelik ‘evet’ oyuna karşın diğer 4 üyenin ‘hayır’ oyu kullandığı öğrenildi. Karar yeter sayısına ulaşılmadığı için TRT’nin seçim yayınları RTÜK gündemine alınmadı.
6 ŞUBAT’TA ÖZGÜR ÖZEL’E CANLI YAYINDA YER VERİLMEDİ
6 Şubat depremlerimin yıldönümünde TRT Haber’in canlı yayınlarında AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve AKP’li yöneticilerin yayın süresi 6 saat 42 dakika olurken, bunun 1 saat 46 dakikalık bölümü canlı yayınlardan oluştu. Aynı gün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de TRT Haber’de 38 dakika 28 saniye yer buldu. Özgür Özel’e ise canlı yayında yer verilmedi.
ÖZGÜR ÖZEL’E SADECE 25 DAKİKA
2024 yılının ilk gününde 10 Şubat’a kadar olan süre içinde TRT Haber’de Erdoğan ile AKP'li yöneticilerin, aday tanıtım toplantıları dâhil değişik programlardaki yaptıkları konuşmalar, 1945 dakika canlı olarak verildi. Aynı dönemde CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in konuşmalarının sadece 25 dakikalık bölümü TRT haberde canlı yayınlanabildi.
EKREM İMAMOĞLU, MANSUR YAVAŞ VE CEMİL TUGAY’A CANLI YAYINLARDA YER VERİLMEDİ
AKP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum’a 29 dakika 12 saniye, AKP’nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ’a 26 dakika 30 saniye, AKP’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok’a 17 dakika 50 saniye yer verildi. CHP’nin İstanbul, Ankara ve İzmir adayları Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş ile Cemil Tugay’a canlı yayınlarda yer verilmedii.
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