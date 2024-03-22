RTÜK’ten radyo ve televizyonlara 'seçim' uyarısı

31 Mart yerel seçimlerine adım adım ilerlerken RTÜK'ten yayıncı kuruluşlara uyarı geldi.

İHA
Yayınlanma: 22.03.2024 - 15:41
RTÜK’ten radyo ve televizyonlara 'seçim' uyarısı
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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) 31 Mart Yerel Seçimleri’ne yönelik uygulanan yayın yasağıyla ilgili yayıncı kuruşlara önemli hatırlatmalarda bulundu.

RTÜK tarafından yapılan açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"31 Mart tarihinde yapılacak yerel seçim öncesinde son 10 günlük sürece girilmesinden dolayı radyo ve televizyon yayınlarıyla alakalı bazı hatırlatmaları yapmayı faydalı görüyoruz. Seçimlerde siyasi partilerin ve adayların yayınlar yoluyla yapacakları propagandaların kuralları Yüksek Seçim Kurulu tarafından belirlenerek ilan edilmiştir. Ancak, yoğun seçim gündeminde yayıncı kuruluşlarımızın bazen belirlenen kuralları ihlal ettiği, RTÜK izleme uzmanlarının titiz yayın denetimleri esnasında görülmüştür. Seçime katılan siyasi partiler ve adaylar, 30 Mart 2024 saat 18.00’e kadar medya aracılığıyla sözlü, yazılı ve görüntülü propaganda yapabileceklerdir. Medya hizmet sağlayıcılarının 29 Mart 2024 Cuma saat 23.59’a kadar siyasi reklam yayınlamasında sakınca yoktur. Oy verme gününden önceki 10 gün içinde ise yazılı, sözlü ve görsel basın ve yayın araçları ile kamuoyu araştırmaları, anketler, tahminler, bilgi ve iletişim telefonları yoluyla mini referandum gibi adlarla bir siyasi partinin veya adayın lehinde veya aleyhinde ya da vatandaşın oyunu etkileyecek biçimde yayın yapılması ve bunların herhangi bir surette dağıtılması yasaktır."

Açıklamada, “Ayrıca seçim gününe kadar yapılacak yayınların tarafsızlık, gerçeklik ve doğruluk ilkelerine uygun olması çok önemlidir. Özellikle haber bültenlerinde, konuk ve yorumcu davet edilen haber programlarında, siyasi parti genel başkanlarına, seçime katılacak adaylara iftira ya da hakaret içeren ithamlarda bulunulmaması gerekmektedir. Belli bir seçmen kitlesini hedef alan, aşağılayıcı, eleştiri sınırlarını aşan yorum ve açıklamalara yayınlarda yer verilmemelidir. Bu süreçte yayıncılar ve haberciler, evrensel basın meslek ilkeleri ışığında hareket etmeli ve taraf olmamalıdır” ifadelerine yer verildi.


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