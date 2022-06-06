CHP, AKP’nin kalelerinde saha çalışmalarına başladı, yurttaşın sorunlarını dinledi

06 Haziran 2022 Pazartesi, 04:00

CHP, aralarında AKP’nin son genel seçimlerde yüzde 50’nin üzerinde oy aldığı Çorum, Sivas, Bolu gibi şehirlerin de bulunduğu 51 ilde, milletvekilleri ve parti meclisi üyeleriyle saha çalışmalarına başladı. Yurttaşların sorunlarını dinleyerek notlar alan milletvekilleri, bugün sona erecek ziyaretler sonucu illerin sorunlarını içeren raporu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na sunacak. CHP, seçim döneminde de projelerini bu raporlara göre hazırlayacak.

"POŞETLER BOŞ KALDI"

Bolu’daki ziyaretlerine ilişkin konuşan CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, süt üreticileri, tavukçularla görüştüğünü; Mengen ve Mudurnu’da pazar ve esnaf ziyareti yaptığını aktardı. Kendilerine gelen şikâyetleri anlatan Taşcıer, “Bir pazar esnafı ‘beş liraya bile biber fidesi satamadığını, pazarda tam anlamıyla boş poşetlerin gezdiğini’ söyledi. Tavukçuluğun merkezi Bolu’da bile insanlar tavuk fiyatlarını duyunca eli boş dönüyor. ‘Eskinin ucuz eti tavuk, bugün lüks oldu’ diyorlar” ifadelerini kullandı.

SIKINTI ORTAK: GEÇİM

Sivas’ta ziyaretlerde bulunan CHP Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin, “En çok tarımsal girdilerin fazla artmasından şikâyet ediyorlar. Üreticiler, ‘Bu mazot, bu gübre fiyatlarıyla nasıl üretim yapacağız’ diye soruyor. Herkes geçim sıkıntısından söz ediyor. 2021’de 50 kilogramlık bir şeker 280 lirayken şimdi 1250 lira. Un fiyatı da 80’den 480’e çıkmış. Satışlar azalmış. 40 gram ekmek 1.5 lira. İnsanlar bizlere bunları anlatıyor” dedi.

"YÜZDE 300 ZAM VAR"

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır da AKP’nin yüzde 52 oy aldığı Çorum’a yaptığı ziyareti anlattı. Başarır, “Her kesimle görüşüyoruz. Özellikle pazarda inanılmaz bir tepki var. İnsanlar, ‘Torbalarımızı dolduramıyoruz’ diyor. Kamyoncular da çok şikâyetçi. Lastikten benzine kadar maliyetlerinin yüzde 300 arttığını söylüyorlar” bilgisini paylaştı. Çorum’da seçmende bir değişim gözlemlediklerini söyleyen Başarır, “Daha önce oy verenler asla vermeyeceğini söylüyor. Burada AKP üç milletvekili çıkartmış, CHP bir. Bir sonraki seçimlerde tam tersi bir tablo olmasını bekliyoruz” diye konuştu.

