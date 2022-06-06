CHP'li Gökan Zeybek’in konuştuğu esnaf, iktidarın politikalarına tepki gösterdi: ‘Hortumculuk bizi tüketti’
CHP İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek, Iğdır ziyaretinde görüştüğü bir esnaf, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “Hortumu kendilerine bağladılar” sözlerini anımsatarak "Bunlar hortumculuk yapmaya devam ettikçe tükeniyoruz" dedi.
CHP İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek, Iğdır’da yurttaşlarla buluştu. Zeybek’in sıkıntısını dinlediği bir esnaf, peş peşe gelen zamlardan şikâyet etti.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “Hortumu kendilerine bağladılar” sözlerini anımsatan esnaf, “Bunlar hortumculuk yapmaya devam ettikçe tükeniyoruz. Dükkânı siftah yapamadan kapatıyorum. Kira da faturalar da arttı. Seçime kadar dayanmamız mümkün değil. Ülkede 5’li çete dışında birikimi kalan var mı” sözleriyle iktidara tepki gösterdi. Zeybek ise Türk Lirası’nın değer kaybını Azerbaycan Manatı üzerinden örnek verip şöyle anlattı: “Azerbaycan bağımsızlığını kazandığında 1 lira, 2 manat yapıyordu. Şimdi 1 manat 11 lira ediyor. Türk Lirası, manat karşısında 22 kat değer kaybetmiş.”
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