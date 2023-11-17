CHP, anayasa tartışmalarına kapıyı kapattı: Seçim sonrasına bıraktık

Yayınlanma: 17.11.2023 - 03:00

Güncelleme: 17.11.2023 - 03:00

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, dün Meclis başkanı seçildikten sonra kendisini tebriğe gelen partilere iadei ziyaret gerçekleştirdi. Kurtulmuş bu kapsamda CHP lideri Özgür Özel’i de Meclis’teki makamında ziyaret etti.

Sonrasında görüşmeye ilişkin tek başına bir açıklama yapan Özel, yeni anayasa konusuna ilişkin “Anayasa ve iç tüzükle ilgili tartışmaları yerel seçimlerden sonraya bıraktık. Sayın Kurtulmuş konuya mümkün olduğu kadar yapıcı bir şekilde yaklaşmaya çalıştığını söyledi. Benim ve kendisinin ayrı değerlendirmeleri oldu. Anayasa zaten bizim yakın yere koyacağımız bir tartışma değil. Bütün partilerin üzerinde görüş alışverişi olabileceği bir süreç olacaksa o da yerel seçim gündeminden sonra olabilir” dedi.

MECLİS’İN GÜNDEMİ BELLİ

Anayasa Mahkemesi’nin gücünü zayıflatacak bir teklifi görüşmeyi bile kabul edemeyeceklerini söyleyen Özel, “Bu yargı darbesini meşrulaştıracak bir şeyin içinde olmamız mümkün değil” dedi.

Öte yandan; TBMM Başkanı Kurtulmuş dün sırasıyla Gelecek-Saadet, CHP ve AKP’yi ziyaret etti. Saadet Partisi Grup Başkanı Selçuk Özdağ ile de görüştü. Görüşme sonrası Cumhuriyet’e konuşan Özdağ, “Aralık ayında Meclis’e bütçe gelecek. Ondan sonra Meclis’in tatile girdiği bir süreç olacak. Bu nedenle anayasa ve iç tüzük konusunun belediye seçimlerinden sonra Türkiye’nin gündemine getirin dedik” ifadesini kullandı.

Kurtulmuş dün akşam saatlerinde de AKP grubunu ziyaret etti. Bütçe görüşmelerinin 11 Aralık’tan itibaren başlayacağını söyleyen Kurtulmuş, “Özellikle Anayasa ve İç Tüzük ile ilgili meselelerin çok büyük ihtimalle yerel seçimlerin sonrasına kalacağı aşikârdır” ifadelerini kullandı. Atalay’ın dokunulmazlığının düşürülmesiyle ilgili kararın okutulup okutulmayacağı sorulan Kurtulmuş, Yargıtay’ı işaret ederek “Önümüzdeki mesele iki yüksek yargı organı arasında tutum farkından kaynaklanan bir meseledir. Burada kişisel kanaatler değil. TBMM kendi gündemi içinde bu konuda gereğini yapacaktır” yanıtını verdi. Yaşanan krizin anayasadan kaynaklandığını da söyleyen Kurtulmuş, yeni bir anayasanın zorunlu olduğunu savundu.