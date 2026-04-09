CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol'a gözaltı... Siyasilerden tepki yağdı: 'Yarattıkları bu düzenin altında kalacaklar'

CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen İzmir kooperatif soruşturması kapsamında Ankara'da gözaltına alındı.

Erkol'un gözaltına alınmasına CHP'li vekiller tepki gösterdi.

"ŞAFAK OPERASYONUNUN YAPILMASI MANTIKLI DEĞİL, İL BAŞKANIMIZ İFADEYE ÇAĞRILSA GİDERDİ"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci Binici: "Böyle bir şafak operasyonu yapılmasının mantığının olmadığını söylüyoruz. Hukuk sistemine uymadığını söylüyoruz. İl Başkanımızın yeri belli, yurdu belli, adresi belli zaten ifadeye çağırılsa gider. Daha önce benzer bir şekilde ilk dalga yapılan operasyonda oğlunu da almışlardı. Kendi ayağımızla gittik ifademizi verdik ve daha sonra da adli kontrolle serbest bırakıldık. Dolayısıyla aslında hukuk sisteminde yapılması gereken doğru adım neyse onun yapılmasını istiyoruz. Ancak şehirler birbirleriyle hukuksuzluklar üzerine yarışmaya başladılar. Maalesef hukuk sistemine uymayan ilkeler bunlar. Çağrılır, gelir ifadesini verir. Bir kaçma şüphesi görüyor ise sabah şafak operasyonuyla gelir kapıya. Kaçma şüphesi yok ortada. Ev adresi belli iş adresi belli. İki evladı Ankara'da eşi Ankara'da avukatlık yapıyor. İl Başkanlığımızın yeri yurdu belli adresi belli. Dolayısıyla bu tarz şafak operasyonlarının kimseye bir faydası olmadığı gibi ülkeye büyük bir zararı olduğunu değerlendiriyorum."

"AÇIKÇA DÜŞMAN HUKUKUNUN İŞLETİLDİĞİNİN GÖSTERGESİ"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut: "Ankara İl Başkanımız Ümit Erkol’un ifadeye çağrılmak yerine sabah baskınıyla gözaltına alınması; açıkça düşman hukukunun işletildiğinin göstergesidir. Yargıyı sopa yapanlar, hukukun değil; kendi iktidarlarını korumanın derdine düştü. Baskıya boyun eğmeyecek, hukuksuzluklara teslim olmayacağız."

"NE BASKI NE GÖZDAĞI BİZİ YOLUMUZDAN DÖNDÜREMEZ!"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Nurhayat Altaca Kayışoğlu: "CHP Ankara İl Başkanımız Ümit Erkol, İzmir’deki kooperatif soruşturması kapsamında gözaltına alınması tesadüf değildir. Her gün yeni bir siyasi operasyonla karşı karşıya bırakılıyoruz. Amaç açık, umudu kırmak, toplumu sindirmek, mücadeleyi zayıflatmak. Ne baskı ne gözdağı bizi yolumuzdan döndüremez. Ne operasyonlar ne tehditler bu iradeyi teslim alabilir. Kaçamayacaksınız. O sandık kurulacak, millet yeniden konuşacak!"

"İKTİDAR, PARTİMİZİ, TÜM HAKLI YILDIRMAYA, YIPRATMAYA VE SİNDİRMEYE ÇALIŞIYOR"

CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke: "Ankara İl Başkanımız Ümit Erkol’un çağrıldığı takdirde gönüllü bir şekilde ifade vermeye gideceği belliyken sabah saatlerinde gözaltına alınması, partimizin siyasi ve kurumsal varlığına dönük iktidar saldırılarının yeni bir halkasıdır. İktidar partimizi, muhalefeti, tüm halkı yıldırmaya, yıpratmaya ve sindirmeye çalışıyor. Bu zorbalığın üstesinden hep beraber geleceğiz."

"BASİT BİR GÜÇ GÖSTERGESİNDEN İBARETTİR"

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir: "Ankara İl Başkanımız Ümit Erkol, 2023’ten yana görevini sürdürüyor. Her gün gözler önünde olan, sabit ikamet sahibi il başkanımızı sabahın köründe evine baskın düzenleyerek gözaltına almak ve İzmir’e götürmek yürüttüğünüz soruşturmaya zaten bir katkı sağlamayacak. Açık ki davet ettiğiniz anda gelip ifadesini vermekten asla çekinmeyecek il başkanımızı sabahın kör vaktinde evinden gözaltına almanız, basit bir güç gösterisinden ibaret. Biz Ankara İl Başkanımız Ümit Erkol ve aynı soruşturmadan tutuklu bulunan arkadaşlarımızın masumiyetlerine sonuna kadar inanıyoruz. Süreci de çok yakından ve titizlikle takip ediyoruz."

"ÜMİT BAŞKANIMIZIN YANINDAYIZ, HUKUKSUZLUKLARA ASLA TESLİM OLMAYACAĞIZ!"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek: "Neden ifadeye çağrılmak yerine doğrudan gözaltı. Ümit Erkol, Türkiye’nin ikinci büyük ili olan Ankara’nın CHP İl Başkanıdır. CHP’li belediye başkanları ve siyasetçiler söz konusu olduğunda, biz farkında olmadan Türk hukuk sisteminde 'ifadeye çağırma' usulü mü kaldırıldı. Ümit Başkanımızın yanındayız. Hukuksuzluklara asla teslim olmayacağız. Süreci yakından takip ediyoruz."

"YARATTIKLARI BU DÜZENİN ALTINDA KALACAKLAR!"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu: "Ankara İl Başkanımız Ümit Erkol’un, İzmir'deki bir soruşturma kapsamında, ifadeye çağrılması mümkünken, bu sabah saatlerinde evine yapılan baskınla gözaltına alınması; Türkiye’de yargının nasıl araçsallaştırıldığını bir kez daha ortaya koymuştur. Ceza muhakemesinin en temel ilkeleri dahi gözetilmeden yürütülen bu süreç, hukukun değil, siyasal saiklerin belirleyici olduğunu açıkça göstermektedir.

Bu yöntemler ne yeni ne de tesadüftür; muhalefeti sindirmeye, topluma gözdağı vermeye yöneliktir. Açıkça ifade ediyorum; bu uygulamalar kabul edilemez. Hukuku askıya alarak siyaset dizayn etmeye çalışanlar, yarattıkları bu düzenin altında kalacaktır. Biz, bu hukuksuzluklara boyun eğmeyeceğiz; dayanışmayla, kararlılıkla mücadelemizi sürdüreceğiz."

NE OLMUŞTU?

Erkol'un oğlu Fırat Erkol, aynı soruşturma kapsamında Temmuz 2025'te gözaltına alınmıştı. Fırat Erkol, tutuksuz yargılanıyordu. Eski İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer, eski İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ve eski İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya, dosya kapsamında tutuklu bulunuyorlar.