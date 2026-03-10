CHP Ankara İl Örgütünden Özel ve Sanchez'li pankart: Siyonist ve emperyalist saldırganlığa karşıyız!

CHP Ankara İl Başkanlığı'na, partinin Genel Başkanı Özgür Özel ile İspanya Başbakanı Pedro Sanchez’in fotoğrafının yer aldığı bir pankart asıldı.

CHP Ankara İl Başkanı Dr. Ümit Erkol, Türkçe ve İspanyolca “Siyonist ve Emperyalist Saldırganlığa Karşıyız” yazan pankarta ilişkin bir açıklama yaptı,

Sanchez'in, Özel'in başından beri dile getirdiği duruşu dünya çapında ve en net bir biçimde ifade ettiğini söyleyen Erkol, "Biz de Sayın Sanchez gibi sorunun, İran’da hüküm süren rejimin ötesinde, barıştan ve uluslararası hukuktan yana olup olmamak olduğunu düşünüyoruz. Sayın Sanchez’in vurguladığı gibi yasa dışı bir duruma, bir başka yasadışılık ile yanıt veremezsiniz. Biz de yanı başımızda gerçekleşen saldırganlığa karşı Sayın Genel Başkanımızla birlikte en net tavrı takınan Pedro Sanchez’i selamlamak istedik ve İl Binamıza bu pankartı astık" dedi.