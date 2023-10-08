CHP Antalya İl Başkanlığına Nail Kamacı seçildi

Yayınlanma: 08.10.2023 - 19:28

Güncelleme: 08.10.2023 - 21:11

CHP’nin 38’inci Olağan Antalya İl Kongresi, Nazım Hikmet Kongre Merkezi’nde yapıldı. 647 delegenin oy kullandığı, kongrede mevcut başkan Nuri Cengiz’in yanı sıra, Cumhuriyet Halk Partisi eski Antalya Milletvekili ve bir dönem CHP Antalya İl Başkanlığı ve Kumluca İlçe Belediye Başkanlığı görevlerini sürdürmüş olan Nail Kamacı yarıştı. Kongrede CHP Genel Başkan Yardımcısı Semra Dinçer’in divan başkanlığında yapıldı. Kongrede oy verme işlemleri saat 18.00 itibariyle sona erdi. Yapılan sayımın ardından resmi olmayan sonuçlara göre mevcut İl Başkanı Nuri Cengiz 208 oy alırken, Nail Kamacı 390 oy aldı. Bu sonucun ardından Kamacı CHP’nin yeni il başkanı oldu.

'SEÇİMİN KAZANANI HER ZAMAN CHP'DİR'

Mevcut İl Başkanı Nuri Cengiz konuşmasında, “Seçimin kazananı her zaman CHP’dir. Yolumuzu yürümeye devam edeceğiz. Geleceğimiz karşı bu sorumluluğumuzu yerine getirme noktasında buğuna kadar nasıl oldu ise bundan sonra da omuz omuza çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Yeni İl Başkanı Kamacı ise, "Böyle bir görev için hepinize teşekkür ederim. Ben unutmayı öğrendim, bu saatten sonra herkesin il başkanıyım. İlçe başkanları bu partinin kolanlarıdır, ne zaman karar alacaksam onlara danışacağım. Onların görüşlerini alacağım” açıklamasını yaptı.