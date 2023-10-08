CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda kongre yarışı: Özgür Çelik konuşuyor...

Yayınlanma: 08.10.2023 - 19:47

Güncelleme: 08.10.2023 - 19:52

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanı ve 196 kurultay delegesinin belirleneceği 38. Olağan İstanbul İl Kongresi saat 08.00 itibarıyla Haliç Kongre Merkezi'nde devam ediyor.

İstanbul İl Başkan adayı Özgür Çelik:

"Bugün burada büyük bir demokrasi şöleni gerçekleştiriyoruz. Milli mücadeleyi gerçekleştiren devrimcilerin partisi chp 100 yaşında, cumhuriyeti kurarak yurttaşlık deneyimini gerçekleştiren, bu toprakları çok partili hayatla tanıştıran, ülkemize sosyal demokrasiyi getiren partimiz 100 yaşında. Yaşasın türkiye cumhuriyeti, yaşasın chp yaşasın mustafa kemal atatürk. bizlere bu güzel cumhuriyeti armağan eden mustafa kemal atatürk başta olmak üzere tüm milli mücadele kahramanlarımızı saygı ve sevgiyle anıyorum. partimize emek harcayan tüm emekçilermize sonsuz ve içten teşekkür ediyorum. 8 ekimde ankara bahçelievlerde katledilen tipli gençleri daygıyla anıyorum. tip in özgürlük yürüyüşünü selamlıyorum.

Partimiz bugünlerde içinde bulunduğu kongra ve kurultay süreçlernden güçlenerek çıkmak zorunda. ülkemiz her zamankinden daha çok partimize ihtiyaç duyuyor. Ülkenin içinde bulunduğu durumu uzun uzun anlatmaya niyetim yok çünkü bu durumu her gün tecrübe ediyoeuz. genel seçimlerin bir umut kırılması yaşattığını biliyoruz. Seçmenimizde bir umut yorgunluğu var. Partimize umur bağlayan milyonlara özeleştiri vererek yeniden kucaklaşmamız gerektiğini biliyoruz. Bugün burada gerçekleştirdğimiz kongremizi tarihi bir dönüm noktası olarak görüyorum. Bu kongre istanbul örgütümüzü ayağa kaldıracak. istanbuldan yayılan umutla türkiye'yi aydınlatacağız.

100 yıllık birikimimizle umudu yeniden yeşertecek inancımız ve bunu türkiyeye yayacak gücümüz var. Demokrasi özgürlük adalet özgür üniversiteler yoksulluk için biz varız. bu ülkenin kadınlarına çocuklarına yaşanılabilir bir hayat sunmak için biz varız. İstanbul vizyonumuzu anlatmak istiyorum. Partinin her kademesinde görev aldım partiyi makamdan değil sokaktan yönetme deneyimim var. Her şeyden önce gençliğimiz var.

İstanbulu tek merkezden yönetmeyeceğiz, sadece il binasından yönetmeyeceğiz. Gölge meclisler yoluyla halkla bağımızı güçlendireceğiz. Divan kurulumuzu seçimle belirleyeceğiz. Sokak bazlı çalışmalar yapacağız. İstanbulun her ilçesinde aynı çalışmayı uygulamayacağız ilçelere göre farklı farklı çalışmalar yapacağız. Çünkü kadıköy ile arnavutköyün beşiktaş ile bağcıların gerçekliği aynı değil. İstanbulda üye sayımızı beş yüz binin üzerine çıkartacağız.

Ben bu salona 26 ilçe başkanıyla girdim ama bu salondan 39 ilçe başkanıyla çıkacağım. İlçe başkanlarımız karar alma süreçlerinin öncüsü olacak. Gençlik ve kadın kollarımıza bütç sağlayacağız. Tüzüğümüzde bulunan kotalardan kadınlar ve gençler meclis üyeliklerinde milletvekilliklerinde 15-20. sıralarda yazılıyor. Bir önceki kongrede yönetm kurulumuzun yarısı kadındı bahçelievler en çok kadın meclis üyesi olan belediye."