Cumhuriyet Gazetesi Logo
CHP AYM’ye başvurdu: 'Emekli maaşı' düzenlemesine yargı yolu

CHP AYM’ye başvurdu: 'Emekli maaşı' düzenlemesine yargı yolu

30.01.2026 15:36:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
CHP AYM’ye başvurdu: 'Emekli maaşı' düzenlemesine yargı yolu

CHP, En düşük emekli aylığının asgari ücretin dahi altında kalan 20 bin liraya çıkarılmasını içeren kanunun iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, en düşük emekli aylığının 20 bin liraya çıkarılmasını da içeren kanunun iptali istemiyle Anayasa Mahkemesine başvuru yaptıklarını açıkladı.

Günaydın, CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay ile Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, en düşük emekli aylığının artırılmasını da içeren Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede (KHK) Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini anımsattı.

Düzenlemeyle en düşük emekli aylığının 20 bin liraya çıkarıldığını hatırlatan Günaydın, milyonlarca emekliyi ilgilendiren kanun teklifinin yasalaşmaması için hem TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda hem de Genel Kurul aşamasında sonuna kadar direndiklerini, CHP'li milletvekilleri olarak iki hafta boyunca 24 saat Meclis'te nöbet tutarak konuyu ülke gündeminden düşürmemeye çalıştıklarını aktardı.

İlgili Konular: #CHP #emekli maaşı