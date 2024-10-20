CHP Bağcılar Gençlik Kolları'ndan 'Yenidoğan Çetesi' adımı: Hastanelerin kapısına afişler asıldı

Yayınlanma: 20.10.2024 - 16:25

Güncelleme: 20.10.2024 - 16:25

Türkiye'nin günlerdir İstanbul'da bebekleri anlaşmalı hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve sebep oldukları ihmaller nedeniyle bebeklerin ölmelerine neden olan ‘özel hastane çetesi’ skandalını konuşuyor. Bakırköy Savcılığı tarafından hazırlanan 400 sayfalık iddianame detaylarının basına yansımasının ardından olaya karıştığı iddia edilen 10 hastanenin ruhsatları iptal edildi.

Yaşanan vahşete toplumun her kesiminden tepki yağarken, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bağcılar Gençlik Kolları üyeleri de dikkat çeken bir eyleme imza attı. Gençlik Kolları üyeleri, Bağcılar’da Yenidoğan Çetesi’yle ilişkili hastanelerin kapısına “Bu ülkeden SGK’dan 8 bin TL almak için 12 bebek öldürüldü” yazılı afişler astı.

Afişlerin asıldığı anlara ilişkin görüntüler sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Olaya ilişkin açıklama yapan CHP Bağcılar Gençlik Kolları Başkanı Ulaş Atik ise, “Yaşamdan koparılarak katledilen, kaybettirilen her bir canlı mücadele gerekçemizdir. Bu politik yoksayım ve yok etmeye dönük örgütlü politik mücadelemiz özgür bir yaşam inşa edene kadar devam edecek.” ifadelerini kullandı.