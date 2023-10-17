CHP Bakırlıoğlu: Sayıştay AKP’li belediyeleri denetlemiyor

Yayınlanma: 17.10.2023 - 11:36

Güncelleme: 17.10.2023 - 11:36

Sayıştay’ın CHP’li belediyeleri her yıl düzenli olarak denetlerken, AKP’li ve kayyum belediyelerine uğramadığını belirten CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu bazı AKP’li belediyelerin denetimden kaçırıldığını söyledi.

Sayıştay’ın TBMM Plan ve Bütçe Komisyonuna gönderdiği bilgilendirme notunda 2023 yılı denetim programı kapsamında hangi kurumları denetlediği bilgisini paylaşan Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, “Listede çok sayıda CHP’li belediye ve belediye şirketi bulunurken, iktidarın halk iradesini yok sayarak başkan ve meclis üyelerini görevden aldığı ve yerlerine kayyum atadığı belediyelerin hiç denetlenmediği görülüyor. Bu yıl bir istisna olmuş, yaşadığımız büyük deprem felaketin nedeniyle deprem bölgesindeki büyükşehir belediyeleri denetlenmemiş” diye konuştu.

“CHP’Lİ BELEDİYELER BASKI ALTINDA”

Sayıştay’ın kamu idarelerinin mali faaliyet, karar ve işlemlerini hesap verme sorumluluğu çerçevesinde denetlediğini ve sonuçları hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne doğru, yeterli, zamanlı bilgi ve raporlar sunmakla görevli olduğunu hatırlatarak sözlerine devam eden CHP’li Bakırlıoğlu, “2022 yılı denetim Programı kapsamında denetlenen belediyeler ve iştiraklerine baktığımızda CHP’li belediyelerin fazlalığı açıkça görülmektedir. İl belediyelerine baktığımızda; 2023 yılında Sayıştay tarafından büyükşehir olmayan 22 il belediyesi denetlenmiş. CHP olarak kazandığımız 11 il belediyesinin 10’u denetlenmiş. Ayrıca, 1 TKP’li, 4 MHP’li belediye il belediyesi denetlenmiş. AKP’li 24 il belediyesinden ise sadece 7’si denetlenmiş. Çanakkale, Kırklareli, Bolu belediyelerimiz her yıl düzenli olarak denetlenirken, diğer belediyelerimiz 4 yılda 3 defa denetlenmiş. AKP’li ve kayyumla yönetilen belediyeler ise ya hiç denetlenmemiş, ya da üç beş yılda bir denetlenmiş. Türkiye’de 922 ilçe belediyesi var. 2023 yılında 116 İlçe Belediyesi denetlenmiş, bunların 52’si CHP’li belediye. Denetlenen belediyelerin neredeyse yarısı CHP’li belediye Bilgilendirme notundan da anlaşılacağı üzere AKP’li belediyelerden çok CHP’li belediyeler denetlenmiş” ifadelerini kullandı.

“KAYYUM ATANAN BELEDİYELER NEDEN DENETLENMİYOR?”

CHP’li belediyelerden çıkmayan Sayıştay’ın, kayyumla yönetilen il ve ilçe belediyelerine hiç uğradığına dikkat çeken Bakırlıoğlu, “Halen 3 büyükşehir, 5 il, 34 ilçe belediyesi atanan kayyum belediye başkanlarınca yönetiliyor ve büyükşehir belediyeleri her yıl Sayıştay tarafından denetlenmek zorunda. Kayyumla yönetilen 28 belediye 2019 seçimlerinden sonra tamamen Sayıştay denetimi dışında bırakılmış. Örneğin Hakkari Belediyesi kayyumun atandığı 2019 yılından sonra hiç denetlenmemiş. Kars, Iğdır ve Siirt belediyeleri kayyum atandıktan sonra sadece bir defa denetlenmiş. Daha da önemlisi; 2023 yılı denetim programı kapsamında denetlenen belediye iştiraki ve şirketleri arasında kayyumla yönetilen belediyelere ait hiç şirket yok. Kayyum atanan 34 ilçe belediyesinden sadece 6’sı kayyum atandıktan sonra denetlenmiş, onlarda İzmir, Diyarbakır, Van ve Mardin büyükşehir belediyeleri sınırları içerisindeki ilçeler, yani zorunlu denetim kapsamındalar. Zaman zaman yolsuzluk, kadrolaşma ile gündeme gelen kayyum belediyelerinin Sayıştay tarafından denetlenmemesi, halkın iradesine zorla el koyan iktidarın bu belediyeleri hizmet için değil yolsuzluk ve kadrolaşma amacı ile kullandığını gösteriyor. Kayyum belediyelerinin denetimden adeta kaçırılması, yolsuzluk iddiaları ile anılan bu belediyelerin iktidar tarafından kollandığı düşüncesi oluşturuyor” şeklinde konuştu.

“AKP’Lİ BELEDİYELERİN ŞİRKETLERİ DENETLENMİYOR”

“Esas dikkat çeken ise mahalli idare şirketleri yani belediye iştirakleri” diye devam eden CHP’li vekil, “2023 yılında Sayıştay tarafından denetimi yapılan 41 belediye şirketinden 32’si CHP’li Belediyelere ait. Sadece 8’i AKP’li belediye şirketi. 2023 yılında kayyumla yönetilen belediyelerin şirketlerinden denetlenen yok” sözlerini kullandı.

CHP olarak, kamu kurumlarının, belediyelerin, kamu şirketlerinin Sayıştay tarafından denetlenmesine karşı olmadıklarını ifade eden Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu denetim mekanizmasının güçlendirilmesi gerektiğini, Sayıştay CHP’li belediyeleri düzenli olarak denetlerken, kayyum belediyelerine ve AKP’li belediyelere hiç uğramaması da kabul edilebilir bir durum olmadığını sözlerine ekledi.