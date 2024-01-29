CHP Bayraklı Belediye Başkan adayı İrfan Önal kimdir? İrfan Önal kaç yaşında, nereli?

Yayınlanma: 29.01.2024 - 23:59

Güncelleme: 29.01.2024 - 23:59

Yerel seçimlerde adayları kesinleşen CHP'de İzmir Bayraklı Belediye Başkan Adayı da belirlendi. Buna göre CHP İstanbul Bayraklı Belediyesi Başkan Adayı İrfan Önal oldu. Peki, CHP İzmir Bayraklı Belediye Başkan adayı İrfan Önal kimdir? İrfan Önal nereli, kaç yaşında?

İRFAN ÖNAL KİMDİR?

Dokuz Eylül Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümü Mezunu olan İrfan Önal siyasi hayatına 2005 yılında Cumhuriyet Halk Partisi Bornova Gençlik Kolları’nda başladı.

2014 yılında CHP Parti Meclisi Üyesi seçilen Önal, 7 Haziran ve 1 Kasım seçim kampanyalarında görevlendirildi. 2019 yerel seçimlerinde Bayraklı ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeliğine seçilen Önal görevine halen devam etmekte, Bayraklı Belediyesi’nde Encümen Üyesi ve Meclis Başkan Vekilliği, Büyükşehir Belediyesi’nde İmar Komisyon Başkanlığı görevlerini sürdürmektedir.