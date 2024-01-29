CHP’nin İzmir adayı Cemil Tugay oldu: Özgür Özel’den ilk yorum

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’den İzmir’de belediye başkan adaylarının belli olmasının ardından ilk değerlendirme geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.01.2024 - 23:19
CHP’nin İzmir adayı Cemil Tugay oldu: Özgür Özel’den ilk yorum
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Cumhuriyet Halk Partisi, İzmir’e ilişkin kararını verdi. Buna göre, PM'ye sunulan listede büyükşehir için Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın ismi belirlendi.

Özgür Özel’den ise açıklanan adaylara ilişkin ilk değerlendirme geldi. 

Gazeteci Saliha Çolak, Özgür Özel’in “Değişim nerede diyenler İzmir’e baksınlar” dediğini aktardı.

CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ise şunları paylaştı: 

“Aday adaylarımız heyecanla, titizlikle, özenle ev ev, sokak sokak dolaşarak, kendilerini tanıttılar, projelerini anlattılar. Nihayetinde her ilçemizde bir adayımız ile yarışa gireceğiz.  

MYK ve PM kararlarını vererek İzmir adaylarımızı belirledi. Öncelikle yarışa katılan bütün aday adaylarımıza teşekkür ediyorum. Yüzlerce iyi fikir ve proje ortaya koydular, partimiz ve adaylarımız bunlardan yararlanacaktır.

Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Sayın Cemil Tugay'ı tebrik ediyor, başarılar diliyorum. Seçilen ilçe belediye başkan adaylarımızı tebrik ediyorum, İzmir’imiz için canla başla çalışacaklar. 

Yeni bir süreç başlıyor, birbirimizle olan demokrasi yarışını şimdi milletimize hizmet için diğer partilerle yapacağız. Biz hazırız, bu yarışı Cumhuriyet Halk Partisi kazanacak. Hayırlı olsun."


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