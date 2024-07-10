CHP belediyelerine siyasi tırpan

Yayınlanma: 10.07.2024 - 04:00

Güncelleme: 10.07.2024 - 04:00

AKP’nin Meclis’e sunduğu ve bugün TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülecek olan “torba teklifte” genel aydınlatma giderleri için belediyelerin genel bütçe vergi gelirleri payından daha fazla kesinti yapılması öngörülüyor. CHP teklife ilişkin hazırladığı raporda, düzenlemeyi eleştirdi.

Oran değişikliği ile belediyelerin vergi gelirleri payında fiilen bir azaltmaya gidildiğine işaret eden CHP, “Genel aydınlatma giderlerinden yerel yönetimlere düşecek kısımlar için, yerel yönetimlerin vergi geliri paylarından yapılacak kesintinin kanundaki oranı üç katına çıkarılacak. Tasarruf ve ‘artan elektrik fiyatlarının finansmanı’ adı altında, belediyelerin vergi geliri paylarından daha fazla kesinti yapılacak” denildi. Cumhurbaşkanının oranı yüzde 30’dan yüzde 60’a çıkarabileceğine işaret edilen raporda, “Getirilen teklif, genel aydınlatma giderlerinde elektriğe gelen zammın da ötesinde, merkez ile yerel yönetimler arasında ölçüsüz, orantısız bir paylaşıma işaret etmekte, adeta CHP ağırlıklı belediyelerin vergi gelirleri siyaseten tırpanlanmaktadır” denildi. Enerji giderleri adı altında “muhalif belediyelerin hizmet etmelerinin önüne geçilmesinin” hedeflendiğine dikkat çekilen raporda, kamu kaynağı yaratamayan iktidarın faturayı CHP’li belediyelere kestiği belirtildi.