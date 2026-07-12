CHP Bilecik İlçe Başkanlarından Özgür Özel ve Ali Özdemir'e destek mesajı: 'Örgüt iradesinin üzerinde hiçbir irade tanımıyoruz'

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bilecik Merkez, Bozüyük, Osmaneli, Söğüt, Gölpazarı, Pazaryeri, Yenipazar ve İnhisar ilçe başkanlıkları ortak basın açıklaması yaparak CHP'nin seçilmiş Genel Başkanı Özgür Özel'e ve CHP Bilecik İl Başkanı Ali Özdemir'e desteklerini duyurdu.

Açıklamada, parti içi demokrasinin, örgüt iradesinin ve seçimle oluşan meşruiyetin CHP'nin temel değerleri olduğu vurgulanırken, örgütün iradesinin üzerinde hiçbir iradenin kabul edilmeyeceği ifade edildi ve şunlar kaydedildi:

"CHP'nin seçilmiş ilçe başkanları ve onurlu kurultay delegeleri olarak partimizin en büyük gücünün örgütü, en temel değerinin ise parti içi demokrasi ve sandık iradesi olduğunu bir kez daha vurguluyoruz. CHP'de iradenin gerçek sahibi üyelerimiz, delegelerimiz ve örgütlerimizdir. Bunun dışında hiçbir kişi, makam ya da gücü meşru kabul etmiyor, örgütümüzün iradesinin üzerinde hiçbir irade tanımıyoruz. CHP'de il başkanlığı makamı ancak örgütün güvenini kazanmış, demokratik bir kongre sürecinden geçerek seçilmiş ve mazbatasını almış kişiler tarafından temsil edilebilir. Örgütün karşısına çıkmadan, üyelerimizin ve delegelerimizin onayını almadan, kongre iradesi ortaya konulmadan herhangi bir göreve oturulması partimizin köklü gelenekleriyle, demokratik anlayışıyla ve siyasi meşruiyet ilkesiyle bağdaşmaz. CHP'nin temelinde atama değil, örgütün iradesi vardır.

Örgüt tozunu yutmadan, üyelerimizin ve delegelerimizin takdirini almadan herhangi bir makama atanmak CHP'nin mücadele kültürüne, siyasi ahlakına ve kurumsal geleneklerine aykırıdır. Bizler, örgüt emeğinin ve demokratik meşruiyetin her türlü makam ve unvanın üzerinde olduğuna inanıyor, bu ilkeye dün olduğu gibi bugün de kararlılıkla sahip çıkıyoruz."