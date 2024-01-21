CHP Bodrum Belediye Başkan aday adayı İlgüz: 'Partimin oy oranını artıracağım'
CHP Bodrum Belediye Başkan aday adayı Volkan İlgüz, "Adaylaşma durumum halinde kesinlikle partimin bayrağını olduğu yerden çok yüksek noktalara taşıyacağıma ve partimin aldığı oy oranını ciddi anlamda arttıracağıma eminim" dedi.
CHP'den Bodrum Belediye Başkan adayı adayı olan İlgüz, hedeflerini Cumhuriyet'e anlattı. İlgüz, adaylığının amacını şu sözlerle açıkladı:
"Türkiye bir yol ayrımında. Gençliğimiz var enerjimiz yeterli. Türkiye’de çok büyük bir değişim var; nüfus değişiyor, çok dinamik. Bu değişimde partime aktif olarak hizmet etme onuruna talibim."
"Bir hayalim var Bodrum" sloganıyla çıkmış olduğu yolda yapmış olduğum reklam çalışmalarıyla Bodrum’a yönelik fikir ve projelerini Bodrum halkına anlatttığını kaydeden İlgüz, "Bu anlamda teveccühlerini kazanmış durumdayım. Adaylaşma durumum halinde partimin bayrağını olduğu yerden çok yüksek noktalara taşıyacağıma ve partimin aldığı oy oranını ciddi anlamda arttıracağıma eminim" ifadelerini kullandı. İlgüz, "Belediyeciliğin 'insan yaşamını kolaylaştırma sanatı' olduğunun son derece farkindayim" dedi. İlgüz hedeflerini şöyle sıraladı:
- Altı ay içerisinde kira ve barinma problemini ortadan kaldırmak.
- Bodrum yollarını ivedilik ile ülke ve Bodrum turizmine yakışır şekilde ve bütün olarak düzeltmek.
- Deniz taşımacılığını ve alternatif ulaşım sistemlerini devreye sokarak trafik problemlerini ortadan kaldırmak.
- Bodrum’a bir deniz suyu arıtma tesisi kazandırarak su kesintilerini ortadan kaldırmak.
- Mahallelerde kapanan eski otogarları yeniden faaliyete geçirmek.
- Bodrum’a birden çok yaşlı bakımevi kazandırmak.
- Belediye kafelerini daha ekonomik ve halkçı hale getirmek.
- Yeni ve daha modern hayvan barınakları açmak.
- Bodrum el sanatları stand sayısını artırmak ve ücretsiz kılmak.
- Bodrum binalarında çatı suyu toplanmasını mecburi kılmak.
- Yaya ve bisiklet yollarını yaygınlaştırmak.
- Bodrum’daki park sorununu ortadan kaldırmak.
- Tüm kamu binalarına güneş enerjisi sistemleri kurmak.
- Halk plajlarının Bodrum halkına yakışır şekilde tasarlanmasını sağlamak.
- Bodrum’a birçok yeşil alan ve mesire alanı kazandırmak.
- Atıl durumda olan yel değirmenlerini belediye kafe olacak şekilde restore ederek Bodrum turizmine kazandırmak.
- Yeni ve modern balıkçı barınakları ile denizciliği tekelleşen liman ve marinalardan kurtarmak.
- Mumcular ve Turgutreis bölgemize kapsamlı birer belediye hastanesi kazandırmak.
- Biodizel tesisleri açarak belediyenin akaryakıt giderini 3’te 1’e indirmek.
- Amatör spor kulüplerini desteklemek
- Gümüşlük Forum, MUÇEP, TMMOB ve Kent Konseyi gibi oluşumları yönetimin ortak paydası kılmak.
- Bencil bir anlayıştan uzak durarak ‘’Ben değil, biz biliriz’ diyebilmek.
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