CHP Bodrum Belediye Başkan aday adayı İlgüz: 'Partimin oy oranını artıracağım'

Yayınlanma: 21.01.2024 - 17:26

Güncelleme: 21.01.2024 - 17:26

CHP'den Bodrum Belediye Başkan adayı adayı olan İlgüz, hedeflerini Cumhuriyet'e anlattı. İlgüz, adaylığının amacını şu sözlerle açıkladı:

"Türkiye bir yol ayrımında. Gençliğimiz var enerjimiz yeterli. Türkiye’de çok büyük bir değişim var; nüfus değişiyor, çok dinamik. Bu değişimde partime aktif olarak hizmet etme onuruna talibim."

"Bir hayalim var Bodrum" sloganıyla çıkmış olduğu yolda yapmış olduğum reklam çalışmalarıyla Bodrum’a yönelik fikir ve projelerini Bodrum halkına anlatttığını kaydeden İlgüz, "Bu anlamda teveccühlerini kazanmış durumdayım. Adaylaşma durumum halinde partimin bayrağını olduğu yerden çok yüksek noktalara taşıyacağıma ve partimin aldığı oy oranını ciddi anlamda arttıracağıma eminim" ifadelerini kullandı. İlgüz, "Belediyeciliğin 'insan yaşamını kolaylaştırma sanatı' olduğunun son derece farkindayim" dedi. İlgüz hedeflerini şöyle sıraladı: