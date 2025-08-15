CHP bu akşam Kırşehir'de: 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitingi için hazırlıklar tamamlandı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'in katılımıyla saat 19.30’da Cacabey Meydanı’nda düzenlenecek miting için Kırşehir’de hazırlıklar tamamlandı.
Mitingin yapılacağı Cacabey Meydanı'nın etrafı barikatlarla çevrilerek, güvenlik önlemleri alındı. Miting alanına Türk Bayrağı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve CHP bayrakları asıldı.
"FERDİ ZEYREK" AYRINTISI
Alana üzerinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ve Ekrem İmamoğlu'nun fotoğrafının yer aldığı "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" yazılı afişin yanı sıra hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in fotoğrafının yer aldığı "Unutmayacağız" ve "İmamoğlu'na Özgürlük" yazılı afişler asıldı.
Alana Özel'in Kırşehirlilere hitap edeceği otobüs ile basın mensupları için otobüs de konumlandırıldı.