CHP, bugün 23 ilçe adayını açıklayacak

CHP’de yerel seçimler için aday belirleme süreci devam ediyor. İki hafta üst üste adaylık açıklamasını erteleyen CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Parti Meclisi (PM), bugün 300’e yakın belediye başkan adayını açıklamayı planlıyor.

Nagihan Yılkın
Yayınlanma: 10.01.2024 - 04:00
CHP, bugün 23 ilçe adayını açıklayacak
Abone Ol google-news

Belediye başkan adaylarına ilişkin hazırlanan raporlar, ayrı ayrı toplanacak Merkez Yönetim Kurulu ve Parti Meclisi toplantılarında değerlendirilecek.

PM, saat 16.00’da Özgür Özel başkanlığında toplanacak.

Toplantı sonrası 23 ilçe adayının açıklanması bekleniyor. CHP’nin İstanbul için açıklaması beklenen ilçeler şu şekilde:

Arnavutköy, Bağcılar, Bahçelievler, Başakşehir, Bayrampaşa, Beykoz, Beyoğlu, Çatalca, Çekmeköy, Esenler, Eyüpsultan, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kağıthane, Sancaktepe, Silivri, Sultanbeyli, Sultangazi, Şile, Tuzla, Ümraniye, Üsküdar ve Zeytinburnu.


En Çok Okunan Haberler