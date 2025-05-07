CHP, bugün Beyazıt Meydanı'ndan seslenecek: 'Had bildiren' gençlerle buluşacak!

Yayınlanma: 07.05.2025 - 09:51

Güncelleme: 07.05.2025 - 09:52

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), İstanbul Üniversitesi’nin Beyazıt yerleşkesinde bugün saat 20.30’da miting düzenleyecek. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in duyurduğu mitingde, tutuklu bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul Üniversitesi diplomasının iptal edilmesine tepki gösterilecek.

Özgür Özel'in önceki gün CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde yaptığı açıklamada, "Çarşamba günü saat 20.30’da Beyazıt’ta olacağız" diyerek tüm vatandaşları mitinge davet etmişti. Özel, miting çağrısını yaparken, "Beyazıt’a, diplomayı iptal eden hadsizlere haddini bildiren İstanbul’un gençleriyle kucaklaşmaya gidiyoruz" demişti.

Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptali ve tutuklanması, muhalefete dönük operasyonalara karşı seslenecek olan Özel, ayrıca Sırrı Süreyya Önder’in cenazesi sonrası yaşanan saldırıya da cevabı meydanda halkla vereceğini bildirmişti.