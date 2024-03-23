CHP Çankaya Adayı Güner: ‘İthal ya da seyyar aday değilim’

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş ile CHP Çankaya Adayı Hüseyin Can Güner Ankara Seyranbağları Mahallesi’nde Seçim Koordinasyon Merkezi’nin (SKM) açılışına katıldı. Güner, yerel seçimlere sayılı günler kala iktidarın aday politikalarını eleştirerek “İthal ya da seyyar aday değilim” dedi.

ANKARA / Cumhuriyet
Yayınlanma: 23.03.2024 - 18:44
CHP Çankaya Adayı Güner: ‘İthal ya da seyyar aday değilim’
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Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş ile CHP Çankaya Adayı Hüseyin Can Güner Ankara Seyranbağları Mahallesi’nde Seçim Koordinasyon Merkezi’nin (SKM) açılışına katıldı.

Açılışta konuşan Güner, “Yıllarca ayrımcılığa uğramasına, yok sayılmasına, dışlanmasına rağmen inancını, direncini kaybetmeyen, asla yılmayan, vazgeçmeyen, bir santim eğilmeyen, bir adım geri adım atmayan Çankaya’ya CHP yakışır. Çankaya’ya altı ok yakışır” ifadelerini kullandı.

“Çankaya, Cumhuriyetin ve demokrasinin kalesi, Ata’mızın emaneti” diyen Güner, önceki dönem belediye başkanlarına hizmetleri için teşekkür etti.

31 Mart seçimlerinden sonraki döneme ilişkin projelerini paylaşan Güner Spor Kompleksi, Emekli Kampüsü, İstihdam Akademisi ve Kent Festivalleri gibi öne çıkan projelerini hatırlattı.

Güner “İthal ya da seyyar aday değilim” diyerek iktidarı kendilerinden olmayanı hizmet etmemekle ve mülakatlar ile ayrımcılık yapmakla eleştirdi.

Güner’in ardından konuşan Yavaş “Çalıyor ama çalışıyor” felsefesini Ankara’nın toprağın altına gömdüğünü ve bu anlayışın geri dönüşü olmadığını kaydederek “Hüseyin Başkanım ile ikinci ve son dönemimde birlikte çalışmak suretiyle aynı şekilde şeffaf, hesap verebilir, ortak akılla hareket ederek hiçbir engelleme olmadan doya doya hizmet edeceğiz” dedi.

Yavaş, “Çankaya Belediyesi’nin Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden 25 yıllık alacağı vardı. Alper Başkan döneminde ödemeye başladık, Hüseyin Başkan’ın döneminde de borcumuzu ödemek için bir fazla hizmet ederek eksikleri kapatacağız. Hüseyin Başkanımla el ele vererek, gerçek belediyeciliğin ne olduğunu göstereceğiz” ifadelerini kullandı. 


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