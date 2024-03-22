Ankara'da mobilya imalathanesinde yangın... Mansur Yavaş da olay yerinde!

Altındağ ilçesine bağlı Siteler semtinde iki katlı mobilya imalathanesinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. ABB Başkanı Mansur Yavaş da, olay yerinde incelemelerde bulundu.

AA
Yayınlanma: 22.03.2024 - 11:11
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Ankara'nın Altındağ ilçesine bağlı Önder Mahallesi Özgü Caddesi'ndeki mobilya imalathanesinden duman yükselmesi üzerine çevredekiler durumu itfaiyeye bildirdi.

Kısa sürede büyüyen yangına Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Siteler İstasyonu'ndaki itfaiye ekipleri ilk müdahaleyi yaparken, çevre istasyonlardan da bölgeye takviye tankerler yönlendirildi.

Dumandan etkilenenlere olay yerine yönlendirilen ambulanslarda müdahale edildi. Yangının çevredeki binalara sıçramaması için önlemler alındı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, olay yerinde incelemelerde bulundu.


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