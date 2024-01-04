CHP Çankaya Belediye Başkan aday adayı Bor: ‘Çankaya’yı değişimin başlangıç noktası yapmak istiyoruz’

Yayınlanma: 04.01.2024 - 16:28

Güncelleme: 04.01.2024 - 16:28

CHP’li Bor, aday adaylığı başvurusu yaptığı Çankaya Belediye başkanlığı için planlarını ve hedeflerini Cumhuriyet’e anlattı. CHP Genel başkanı Özgür Özel’in genç ve kadın temsiliyetine önem verdiğini vurgulayan Bor, “Bu durum beni aday adayı olma konusunda cesaretlendirmiştir” dedi. Bor, aday olma nedenini “Çankaya’nın vizyoner ve liyakat sahibi bir kadın yöneticiye ihtiyacı var. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında liyakatli kadınların yönetim kadrolarında daha çok yer almaları hepimiz için değerli. Yapılamayanları yapmak, Çankaya’ ya değer katmak istiyorum. Yani, Çankaya’da kadın bakış açısı ve duyarlılığı ile yeni bir hikaye yazmak istiyorum” ifadeleriyle açıkladı. Merkezi yönetim, yerel yönetim, uluslararası kuruluş ve yabancı misyon tecrübelerinin toplamına sahip olduğunu kaydeden Bor, “Çankaya’nın tüm ihtiyaç ve taleplerini biliyorum. Koltuğa oturduğumda hemen ertesi gün vakit kaybetmeden projelerimi hayata geçireceğim. Neyi iyi yaptık, nelerde eksik kaldık gayet bildiğim için diğer adaylardan avantajlı konumda olduğumu düşünüyorum” diye konuştu.

‘Çağ atlatacak fikirlerimiz var’

Ekibinin uluslararası tecrübesi, yenilikçi bakış açılarının olduğunu belirten Bor, “Çankaya’ ya çağ atlatacak fikirlerimiz var. Çünkü eşitlikçi ve kapsayıcı fikirlerin değerine, yenilikçi kamu yönetiminin potansiyeline, teknolojinin hayatı kolaylaştıran etkisinin ve yerel yönetimin ülkeye olan katkısına inanıyoruz” ifadelerini kullandı. Bor, projelerini şu sözlerle açıkladı:

“Gençlerin kitap ve kırtasiye gibi temel masraflarını karşılayacak kültür etkinliklerinden de ücretsiz faydalanmasını sağlayacak 'genç kart' projesini hayata geçirmek istiyoruz. Yaşlı nüfusun yoğun olduğu yerlerde yaşlı ve emeklilerin vakit geçirebileceği, bilgi ve beceri edinebileceği 'Emekli Hobi Evleri' açmayı hedefliyoruz. Seçilmemiz durumunda sorunların çözümüne odaklanacağız. Çankaya da dahil ülkemizde genel olarak ekonomik yoksulluk sorunu var. Çankaya’nın ihtiyaç sahibi mahallelerinde ve kesimlerinde ‘sosyal belediyeciliğe’ önem vereceğiz.”

Kadına yönelik şiddettin mücadele gerektiren en önemli sorun olduğunu kaydeden Bor, “Bu durumun çözümü noktasında bir gecede feshedilen ‘İstanbul Sözleşmesi'nin gereklerini yerel yönetim olarak kanunlarla ve bize verilen yetki çerçevesinde yerine getirmeye çalışacağız” dedi.