CHP Çankaya Belediye Başkan aday adayı Candan: ‘Belediye ihtiyacı olan herkese bakacak’
CHP Çankaya Belediye başkanı aday adayı Tezcan Karakuş Candan, “Ben bir kent mücadelecisiyim. Benim aday adaylığım mücadelede el yükseltmektir. İnsanlar adaylığımla her yerde umutlandı” dedi. Bütçeyi tüm yurttaşlarla birlikte belirleyeceklerini projelere birlikte karar vereceklerini söyleyen Candan, "Belediye ihtiyacı olan herkese bakacak" ifadelerini kullandı.
TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, görevinden istifa ederek CHP'den Çankaya Belediye Başkan adaylığını açıkladı. Çankaya Belediyesi için planlarını ve hedeflerini Cumhuriyet’e anlatan Candan, aday olma nedenini “Bugün kaçak Saray, kaçak olarak anılıyorsa bizim başarı hikâyemizdir. Çankaya’yı doğa dostu ve e-belediyecilikle herkesin belediyesi haline getirmek istiyoruz ” ifadeleriyle açıkladı. Ana hedefinin kent hakkı üzerinden sağlıklı bir kentsel yaşam, rantla şekillenmeyen çevreler olduğunu belirten Candan, Çankaya’nın enerjisinin her projeye yeteceğinin vurgusunu yaptı. Candan, “Belediye herkese bakacak” dedi. Çankaya’nın kaynaklarını akılcılıkla yöneteceklerinin altını çizen Candan, "Toprağın suyla buluşacağı bir yönetim anlayışını benimsiyorum” ifadelerini kullandı. Kentin ürettiği rantın değerin halkın ve kentin lehine kullanacağını belirten Candan, “Kamu kaynaklarındaki kayıp kaçağı önlersek Çankaya’nın kaynağı Çankaya’ya yeter” diye konuştu. Candan, “Gençlerimizi, yaşlılarımızı, kadınlarımızı, engellilerimizi, canlılarımızı ve çocuklarımızı düşünerek birçok proje geliştirdik” ifadelerini kullandı.
‘Belediyenin
içinden sokağa çıkılsın’
Yaratıcı
projeler sayesinde yeni kaynaklarla belediye bütçesini büyüteceklerini kaydeden Candan; ruhu olan yapıları, Cumhuriyet’in köklü
mahallelerini koruyacaklarını ve yayalaştırılmış, yürüyen
canlı, değerini koruyan, dünyanın gözbebeği, işlemlerin tez
elden yapılacağı belediyenin mümkün olduğunu belirtti. İşsizlikten yola çıkarak konut sorununa değinen Candan,
Çankaya’ya hizmet edecek personelden başlayarak konut sorununu ve lojman sorununu çözeceklerini söyledi. Candan, seçilmelerinden
sonra konut projelerinden birisi olan, “Ucuz Kiralık Konutları”
hayata geçireceklerini belirtti. En önemli hedefinin cumhuriyetin
ilk yıllarında yapılan binaları sağlamlaştırmak, onarımlarını yapmak olduğunu ve yeni işlevlerle yaşama
katmak istediklerini belirten Candan, “Otopark yoksa otopark, asansör yoksa asansör yapacağız. Yani cumhuriyetin yapı stoğu kendini idare ediyorsa
biz bunları koruyacağız” değerlendirmesinde bulundu.
‘Kaynak
belediyeden’
Engelliler
açısından kentin yaşanılır olmadığını söyleyen Candan,
“Büyükşehir belediyesiyle iş birliği içerisinde erişilebilir
hale dönüştürmek gerekiyor. Engelli bireylere sahip olan aileler
endişeli. Diyorlar ki: Bize bir şey olursa kim bakacak? Kafalarında bir soru
işareti kalmasın, kaynağı belediyeden bulacağız” dedi. Seçilmeleri
durumunda kadının görünürlüğünü artıracaklarını kaydeden Candan, Çankaya Belediyesi'ndeki varolan kadın istihdamının düşük
olduğunun altını çizdi. Candan, “Üretim araçlarıyla birlikte
kadınlara istihdam olanağı sağlayacağız” tartışmalı tüm
imar süreçlerini herkesin katılımcı olduğu şeffaf proje
demokrasisi ile çözeceğiz" ifadelerini kullandı.
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