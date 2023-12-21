CHP Çankaya Belediye Başkan aday adayı Candan: ‘Belediye ihtiyacı olan herkese bakacak’

Yayınlanma: 21.12.2023 - 13:39

Güncelleme: 21.12.2023 - 13:39

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, görevinden istifa ederek CHP'den Çankaya Belediye Başkan adaylığını açıkladı. Çankaya Belediyesi için planlarını ve hedeflerini Cumhuriyet’e anlatan Candan, aday olma nedenini “Bugün kaçak Saray, kaçak olarak anılıyorsa bizim başarı hikâyemizdir. Çankaya’yı doğa dostu ve e-belediyecilikle herkesin belediyesi haline getirmek istiyoruz ” ifadeleriyle açıkladı. Ana hedefinin kent hakkı üzerinden sağlıklı bir kentsel yaşam, rantla şekillenmeyen çevreler olduğunu belirten Candan, Çankaya’nın enerjisinin her projeye yeteceğinin vurgusunu yaptı. Candan, “Belediye herkese bakacak” dedi. Çankaya’nın kaynaklarını akılcılıkla yöneteceklerinin altını çizen Candan, "Toprağın suyla buluşacağı bir yönetim anlayışını benimsiyorum” ifadelerini kullandı. Kentin ürettiği rantın değerin halkın ve kentin lehine kullanacağını belirten Candan, “Kamu kaynaklarındaki kayıp kaçağı önlersek Çankaya’nın kaynağı Çankaya’ya yeter” diye konuştu. Candan, “Gençlerimizi, yaşlılarımızı, kadınlarımızı, engellilerimizi, canlılarımızı ve çocuklarımızı düşünerek birçok proje geliştirdik” ifadelerini kullandı.

‘ Belediyenin içinden sokağa çıkılsın’



Yaratıcı projeler sayesinde yeni kaynaklarla belediye bütçesini büyüteceklerini kaydeden Candan; ruhu olan yapıları, Cumhuriyet’in köklü mahallelerini koruyacaklarını ve yayalaştırılmış, yürüyen canlı, değerini koruyan, dünyanın gözbebeği, işlemlerin tez elden yapılacağı belediyenin mümkün olduğunu belirtti. İşsizlikten yola çıkarak konut sorununa değinen Candan, Çankaya’ya hizmet edecek personelden başlayarak konut sorununu ve lojman sorununu çözeceklerini söyledi. Candan, seçilmelerinden sonra konut projelerinden birisi olan, “Ucuz Kiralık Konutları” hayata geçireceklerini belirtti. En önemli hedefinin cumhuriyetin ilk yıllarında yapılan binaları sağlamlaştırmak, onarımlarını yapmak olduğunu ve yeni işlevlerle yaşama katmak istediklerini belirten Candan, “Otopark yoksa otopark, asansör yoksa asansör yapacağız. Yani cumhuriyetin yapı stoğu kendini idare ediyorsa biz bunları koruyacağız” değerlendirmesinde bulundu.



‘ Kaynak belediyeden’



Engelliler açısından kentin yaşanılır olmadığını söyleyen Candan, “Büyükşehir belediyesiyle iş birliği içerisinde erişilebilir hale dönüştürmek gerekiyor. Engelli bireylere sahip olan aileler endişeli. Diyorlar ki: Bize bir şey olursa kim bakacak? Kafalarında bir soru işareti kalmasın, kaynağı belediyeden bulacağız” dedi. Seçilmeleri durumunda kadının görünürlüğünü artıracaklarını kaydeden Candan, Çankaya Belediyesi'ndeki varolan kadın istihdamının düşük olduğunun altını çizdi. Candan, “Üretim araçlarıyla birlikte kadınlara istihdam olanağı sağlayacağız” tartışmalı tüm imar süreçlerini herkesin katılımcı olduğu şeffaf proje demokrasisi ile çözeceğiz" ifadelerini kullandı.



