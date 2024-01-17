CHP Çankaya Belediye Başkan aday adayı Özaslan: ‘Mamak benim için rant değil’

Yayınlanma: 17.01.2024 - 18:19

Güncelleme: 18.01.2024 - 11:09

CHP’li Özaslan, aday adaylığı başvurusu yaptığı Çankaya Belediye Başkanlığı için planlarını ve hedeflerini Cumhuriyet’e anlattı. Planlı gelişmenin temel öncelikleri olduğunu söyleyen Özaslan, “Geri kalmışlıkla, yoksullukla, işsizlikle, toplumsal sorunlarla mücadele etmenin en kestirme ve ahlaki yolu sanayide, tarımda ve hizmet sektörlerinde üretimden geçer. Üretim altyapısını planlamak ve kurmak ise öncelikle belediyenin işidir” ifadelerini kullandı. Cumhuriyet dönemi başlarında olduğu gibi savunma sanayi yatırımlarının Mamak’ta kurulmasını sağlayacaklarını belirten Özaslan, “Yüksek teknolojili üretime sahip yerli ve yabancı sanayi yatırımları İlçemize çekeceğiz. Mamak’ta yoğun işgücü havuzuna sahip mobilyacılık sektörü için yeni bir sanayi alanı kuracağız” dedi.

‘Tarımda üreten şehir Mamak’

Tarımı ve hayvancılığı destekleyeceklerini belirten Özaslan, “Bu kapsamda; Kutludüğün Yaylası’nda Hayvancılık Organize Hayvancılık Bölgesini (OHB) kuracağız. Hayvancılık OHB içinde Mezbaha ile Et ve Süt Entegre tesislerini kuracağız. Süt, yoğurt, ayran, ıravak, ekmek, gözleme, bazlama ve bal gibi Mamak tarımsal ürünlerimizi markalaştıracağız. Çiftçilerimize eğitim, kooperatifleşme, tohum, mazot, damızlık ve kovan desteği sağlayacağız” diye konuştu.

‘Planlı gelişen Mamak’

Planlı gelişmenin temel öncelikleri olduğunu vurgulayan Özaslan, Mamak'a ilişkin hedefleri için şunları sıraladı:

“Mamak’ta asfalt ve kaldırım sistemi geliştireceğiz. Biri Tuzluçayır-Natoyolu hattında diğeri Kayaş’ta iki büyük Kültür-Kongre Merkezi kuracağız. Fiziki altyapı eksikliklerini gidereceğiz. Çevreye koku ve kirlilik saçan, sağlığa zararlı evsel ve sanayi atıklar taşıyan kanalizasyona dönüşmüş Hatip Çayı’nı yeniden İlçemize kazandıracağız. Derslik, öğretmen ve okul yetersizliklerini gidereceğiz.”

Ayrıca Özaslan, “Gelişimi engelleyen, diğer iş ve yaşam alanlarını kısıtlayan, çevre tahribatı, hava kirliliği ve sağlık sorunları yaratan Taşocakları sorununu makul ölçülerde gidereceğiz" ifadelerini kullandı.