CHP Çankaya Belediye Başkan aday adayı Özüdoğru: ‘Bilim köyü projemiz var’

Yayınlanma: 28.12.2023 - 14:55

Güncelleme: 28.12.2023 - 14:55

CHP’li Özüdoğru , aday adaylığı başvurusu yaptığı Çankaya Belediyesi için planlarını ve hedeflerini Cumhuriyet’e anlattı. Özüdoğru , aday olma nedenini “Tüm öğretim hayatım Ankara’da geçti. Siyasi alanda edindiğim tüm tecrübeler ve iş deneyimlerim sonucunda kendi planlarımı gerçekleştirebilmek için aday adayı oldum” ifadeleriyle açıkladı. Hedeflerinin faydacı projeleri hayata geçirmek olduğunu belirten Özüdoğru , toplumun geniş kesimini bildiğini kaydetti. Özüdoğru , “Toplumcu belediyecilikle Çankaya modeli yaratmak istiyoruz” dedi. Çankaya’nın potansiyeli olduğunu vurgulayan Özüdoğru , “Bu potansiyeli çocuklarımız, gençlerimiz, kadınlarımız, engelli vatandaşlarımız, sokaktaki dostlarımız, yeşilin her türlüsü, anne ve babalarımızla ilgili projelerle pekiştirerek hayata geçirmek istiyoruz” dedi.

‘ Çocuklara bilim köyü’

Çocuklara hizmet edecek, onların ufkunu açacak bir bilim köyü projelerinin olduğunu söyleyerek robotik kodlamadan uzay teknolojisine kadar konuları öğrenmelerini sağlamak istediklerini belirten Özüdoğru, “Bu projeler için geniş kapsamlı ekibimiz var” ifadelerini kullandı.

‘ Çankaya yaşayan şehir olsun ’



Kent meydanı kültürünün kalmadığını vurgulayan Özüdoğru, “Bizim Kızılay, Tandoğan ve Kolej meydanlarımız var. Bunlara rağmen aktif halde insanların nefes alabilecekleri ortamlar yok. Biz bunları yaratmak istiyoruz” dedi. Aile şirketinde üretmiş oldukları tünel açma makinası ile Türkiye’yi bu makinayı üreten dünyada 8 ülkeden biri yaptıklarını söyleyen Özüdoğru, “Bunun gibi daha çok projelerimiz var” diye konuştu. Spor kulüplerini aktif hale getirmek ve spor salonlarının sayısını arttırmak istediklerini ifade eden Özüdoğru, “Atletizm, jimnastik, kadın voleybolu, çocuklarda basketbol ve futbol gibi branşlarda gerek ülke çapında, gerek ise dünya çapında olimpiyatlara gidecek sporcular yetiştirmek istiyoruz” değerlendirmesinde bulundu. Yaşlıların sosyal olabilmesi için Çankaya evleri örneğinde lokalleri hayata geçirmek istediklerini kaydeden Özüdoğru, “Ücretsiz internet, gazete hizmeti, zihin geliştirici aktiviteler gibi belediyenin sunduğu hizmetleri uygun ortam ve koşullar hazırlayarak hayata geçirmek istiyoruz” diye konuştu. Engellilerin rahatlıkla sokağa çıkabilecekleri koşullar hazırlamak, gençlere yönelik projeler üretmek istediklerini söyleyen Özüdoğru, “Kültür ve sanat alanında özellikle gençlerimizle ilerleyecek çok yolumuz var. Çankaya’nın büyük parklarında amfi tiyatrolar kurmak istiyoruz. Bunun örneklerini ben İzmir’de biliyorum. Köyün kasabı, manavı ve berberi oyun çıkartırlar. Gençler de çıkartsınlar” ifadelerini kullandı.

‘ Çankayalı kadınlar güçtür’

Kadınları kentsel üretimde aktif hale getirmek istediklerini belirten Özüdoğru, “İstihdam anlamında kadınlarımıza pozitif ayrımcılık yapmak istiyoruz. Türkiye’de kadın yöneticilik sayısı anlamında gerçekten en iyi düzeyde belediye olmak istiyoruz. Şiddete uğramış, boşanmış kadınlarımıza barınma ve istihdam sorununa da yardımcı olmak istiyoruz” dedi.

‘ Patili dostlara mama fabrikası’

Hayvanlar için mevcut barınak koşullarının iyileştirilmesi, alanın genişletilmesi ve hayvan bakımlarının sağlanması gerektiğinin altını çizen Özüdoğru, “Mama fabrikası kurmak istiyoruz. Onları barınakta misafir ederek bakımlarına destek olmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.



