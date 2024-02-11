CHP, Çankaya'da belediye meclisi için önseçim yapacak

CHP, bugün Ankara’da “kale” ilçesi olarak görülen Çankaya’nın belediye meclisi üyeliği için önseçim yapacak. Önseçimde 108 aday yarışacak.

Sarp Sağkal
Yayınlanma: 11.02.2024 - 03:00
CHP, Çankaya'da belediye meclisi için önseçim yapacak
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Partinin bugün yapacağı önseçimle belediye meclisi adaylarının yarıya yakını önseçimle belirlenmiş olacak, kalanı için ise merkez ataması yapılacak. Böylece oluşacak tam liste YSK’ye teslim edilecek.

Parti kaynakları ayrıca listelerde kadın ve genç adaylar için öngörülen kota sistemine de dikkat edileceğini belirtti. Buna karşın; parti içinde bugün belediye meclisi için önseçim yapılırken belediye başkan adaylığı için seçim yapılmamasına eleştiriler yöneltiliyor.

CHP kurmayları ise Çankaya’daki aday adayı sayısının fazlalığına dikkat çekerek önseçim yapacak şartların olmadığını söylüyor. Partinin önseçim sözünü milletvekili seçimlerinde gerçekleştireceğini vurgulayan kurmaylar, “Kurultayda milletvekilliği için önseçim sözümüz var” diyor.


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