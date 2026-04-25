CHP Datça İlçe Başkanı Sezai Öz, görevinden istifa etti: 'Özel ve İmamoğlu'nun yanındayım'

CHP Datça İlçe Başkanı Sezai Öz, partideki görevinden istifa ettiğini duyurdu. İstifa kararını kolay almadığını belirten Öz, Genel Başkan Özgür Özel, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ve partinin iradesinin yanında olmaya devam edeceğini belirtti.

Öz, açıklamasında şunları kaydetti:

"Büyük bir onurla yürüttüğüm Cumhuriyet Halk Partisi Datça İlçe Başkanlığı görevimden, sağlık ve ailevi nedenlerim sebebiyle istifa ediyorum. Bu karar benim için kolay alınmış bir karar değildir. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi benim için yalnızca bir siyasi parti değil, Cumhuriyet’e, demokrasiye, adalete ve halk iradesine duyduğum inancın baba ocağıdır. Görev sürem boyunca Datça’da eşit hizmet, eşit mesafe ve birleştirici bir anlayışla siyaset yapmaya gayret ettim. Yönetim Kurulu'muzla birlikte hiç kimseyi ötekileştirmeden, her yurttaşımıza aynı sorumluluk duygusuyla yaklaşmaya çalıştık. Bu şehirde attığımız her adımın, kurduğumuz her bağın ve verdiğimiz her mücadelenin vicdanımda ayrı bir yeri vardır.

"MÜCADELEDEN VE PARTİMDEN AYRILMIYORUM"

Bugün bir görevden ayrılıyorum; ancak mücadeleden, sorumluluktan ve partimden ayrılmıyorum. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in, Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu’nun ve Cumhuriyet Halk Partisi’nin ortaya koyduğu değişim iradesinin sürecin başında olduğu gibi bugün de yarın da yanında olmaya devam edeceğim. Benim için siyaset hiçbir zaman kariyer planı olmadı; siyaset, bu ülkeye, bu kente ve halkımıza karşı duyulan aktif yurttaşlık gereği bir sorumluluktur. Her zaman partimin emrindeyim. Nerede, hangi görevde ihtiyaç duyulursa, bir nefer olarak çalışmaya hazırım. Bu süreçte birlikte yol yürüdüğümüz tüm yol arkadaşlarıma, örgütümüze ve Datçalı hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Hakkınızı helal edin. Benden yana helal olsun."