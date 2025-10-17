CHP davası öncesi 'Uzak Şehir' dizisinde 'mutlak butlan' sahnesi: 'Halkı böyle mi alıştırıyorlar?'

İktidara yakınlığıyla bilinen Kanal D'de yayımlanan "Uzak Şehir" dizisinde son dönemin en tartışmalı konusu 'mutlak butlan' yer aldı.

Aşiret düzeninin eleştirildiği dizide ölen kardeşinin eşi ile evlendirilmek zorunda olan erkeğin evliliği 'iptal' ediliyor. Asıl eşin 'bitkisel hayatta' olmasının ardından çıkan karar ile birlikte 'evliliğin geçersiz sayıldı' ifadesi yerine dizideki avukat, 'mutlak butlan' ifadesini kullanıyor.

"AŞIKLARA MUTLAK BUTLAN ŞOKU"

Kanal D, dizinin internet sayfasında da bu kısmı, 'Mutlak butlan şoku' olarak yer verdi:

"Boran’ın hayatta olduğunun ortaya çıkmasıyla Cihan ve Alya arasındaki dengelerin sarsıldığı Uzak Şehir’de Sadakat Hanım da oğlunun yaşadığını öğrendi. Sen Benden Gittin Gideli türküsünün fonda olduğu o an, ekranda duygu fırtınaları estirdi. Yaşadığı şoku atlattıktan sonra Cihan ve Alya’yı ayırmak için harekete geçen Sadakat, ikilinin karşısına boşanma protokolü ile çıktı. 'Boran sağ, bu evlilik düşer!' çıkışı hem Cihan ve Alya’yı hem de izleyenleri şoke etti. Sanal medyada gündem olan sahne sonrası izleyiciler mutlak butlan araştırması yaparken, ikilinin bu sınavdan nasıl çıkacağının yanıtlarını da aramaya başladı."

"CHP'Lİ VEKİLLERİ DİZİYİ BİRBİRİNE GÖSTERDİ"

Tele1'e konuk olan gazeteci Yıldız Yazıcıoğlu, dizideki 'mutlak butlan' ifadesinin Ankara kulislerinde yankılandığını aktardı.

Yazıcıoğlu, şunları ifade etti:

"CHP milletvekilleri de diziyi birbirlerine göstererek, dizinin o final bölümünü birbirlerine izleterek "Acaba kamuoyu bu diziler aracılığıyla mutlak butlan kararına alıştırılıyor mu" sorusunu soruyorlar birbirine. Çünkü dizide öldüğü zannedilen asıl eşin bitkisel hayatta ama yaşadığı ortaya çıkmış. İşte dizinin o sahneleri de CHP kulislerinde "Ya bir dakika ne oluyor? Dizide bu mutlak butlan açıklaması nereden çıktı?" diye konuşuluyor burada."

AKP İLK KEZ YAPMIYOR

Yazıcıoğlu, AKP iktidarının kültürel hegemonya kurmak için sık sık dizilere başvurduğunu ve bunun en somut örneğinin de Padişah Abdülhamit hakkındaki dizi olduğunu da şöyle hatırlattı:

"Bu enteresan. Yani çünkü AK Parti iktidarının şöyle bir özelliği olduğunu biliyoruz. Yeni bir Osmanlı tarihi yazdılar mesela. Özellikle TRT'deki dizilerle. Halka Erdoğan'ın bazı kararları ile ilgili ve Erdoğan'ın dış politikası ile ilgili adeta Abdülhamit dönemi de yeniden yazılarak bir kamuoyu oluşturuldu. Tıpkı tarihin bu yeniden dizilerle yazılımında olduğu gibi..."

Yazıcıoğlu, CHP cephesinde şu sorunun hakim olduğunu bildirdi:

"Yani halka mutlak butlan kararını anlatmak için bir çaba mı var?"

CHP KURULTAY DAVASI 24 EKİM'DE

CHP'de Özgür Özel'in ilk kez genel başkan seçildiği kurultay hakkındaki iddialar asliye ceza mahkemesine intikal etti.

YSK'nin açıkça yetkisinin ihlal edildiği ifade edilse de iktidar çevrelerinde yerel mahkeme kararı ile CHP kurultayının iptal edilme beklentisi var. AKP yanlıları mahkemeden 'mutlak butlan' kararının yani Özel'in ilk seçildiği ve sonraki yaptığı tüm kurultayların hiçbir zaman var olmamış olduğunun kabul edilmesini bekliyor.

Böyle bir karar da yürürlüğe konursa Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetimi kayyum olarak CHP Genel Başkanlığı'na dönecek.