CHP'de 81 il başkanı Genel Merkez'de toplandı: 'Kurultay davası' ile ilgili açıklama

CHP’nin 81 il başkanı Yurtiçi ve Yurtdışı Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin başkanlığında parti genel merkezinde toplandı.

İl başkanları toplantısının partinin 38’inci Olağan ve 21’inci Olağanüstü Kurultaylarının iptali istemiyle açılan davanın üçüncü duruşmasının görüldüğü güne denk gelmesi nedeniyle, Seçim ve Parti Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, il başkanlarına davaya ilişkin hukuki bilgilendirme yaptı.





"KURULTAY SÜRECİNİ KAPATIYORUZ"

Saat 11.00’de başlayan toplantı yaklaşık beş saat sürdü.

ANKA Haber Ajansı'nın aldığı bilgilere göre, toplantıda kurultaya yönelik iptal davası süreciyle başlayan tartışmaların geride bırakılması ve ülke gündemini konuşmayı sürdürme kararı alındı.

İl başkanları tarafından alınan ortak kararın kurultay davasını konuşmamak olduğunu aktaran parti kaynakları, "Genel Başkanımızın yapacağı il ve ilçe mitinglerinin planlanması, Cumhurbaşkanı Adayımız Ekrem İmamoğlu'nun serbest bırakılması için başlattığımız imza kampanyası, mahalle temsilcilerimizin yeni dönemdeki çalışmaları ve yeni örgütlenme modelimize odaklanacağız. Biz bu süreci kapatıyoruz. Gündemimiz ülke gündemi" değerlendirmesinde bulundu.

"HALKIN GÜNDEMİYLE İLGİLİYİZ"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aytekin, toplantının ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün Ankara’da 81 il başkanımızla birlikte, verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Toplantıda önümüzdeki yaz döneminde, Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in gerçekleştireceği mitinglerin planlamasını ve Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu için yürüttüğümüz imza kampanyasını ele aldık. Ardından, mahalle temsilcilerimizin yeni dönemde yapacakları ile yeni örgütlenme modellerimizi konuştuk.

Cumhuriyet Halk Partisi olarak, biz yapay ve tali gündemlerle değil halkın gündemiyle ilgiliyiz. 81 il başkanı ve parti yöneticileri olarak, Türkiye’nin dört bir yanında yaşanan yangınlar için ülkemize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Türkiye’nin savunma sanayisinde güvenliği için elzem olan ve siyasi sebeplerle engellenen Eurofighter uçaklarının üzerindeki ambargonun kaldırılması için Avrupa’da başarılı bir diplomasi süreci yöneterek ülkemize bu uçakların alınması noktasında katkı sağlayan Genel Başkanımız Özgür Özel’e ülkemizin 81 il başkanı ve parti yöneticileri olarak teşekkür ediyoruz" ifadesini kullandı.