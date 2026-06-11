CHP’de 9 vekil için 'ihraç' tartışması... Gökhan Günaydın: 'Tüzük açıkken ihraç talebi sürdürülemez'

Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanı olarak atanan Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminin, 9 milletvekilini kesin ihraç talebiyle disipline sevk etmesi parti içinde yeni bir tartışma başlattı.

İhraç listesinde yer alan CHP’li Gökhan Günaydın, söz konusu karara tepki gösterdi. Günaydın, parti tüzüğünün açık olduğunu belirterek, “Tüzük hükmü açıkken iç yönetmeliğine dayanarak bir tedbirli ihraç talebini sürdüremezsiniz” dedi.

“BUNUN HUKUKLA AÇIKLANABİLECEK BİR YANI YOKTUR”

'Butlan' yönetiminin, seçilmiş CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i destekleyen milletvekillerini ihraç talebiyle disipline sevk ettiğini belirten Günaydın, 28 milletvekilinin ise Parti Meclisi’nden istifa ettiğini açıkladı.

Günaydın, Parti Meclisi’nin işlevsiz hale getirildiğini savunarak şu ifadeleri kullandı:

“Yedek üye kalmadığı gibi üye tam sayısını tamamlayacak 60 kişi de yoktur. Burada bizimle beraber davranan arkadaşlarımız var, bu arkadaşlarımızın sayısı da belli. PM’den bir gün evvel 9 kişiyi tedbirli olarak disipline sevk et, onların 4’ü de PM üyesi olsun. Bu yöntemle PM’de çoğunluğu, en azından eşitliği sağlamaya gayret et. Bunun hukukla açıklanabilecek bir yanı yoktur.”

“PM’DE FİGÜRAN OLMANIN AMACI YOKTUR”

Günaydın, alınan kararlarla Parti Meclisi’nin yetkisinin gasp edildiğini öne sürdü.

“PM’nin sadece yetkisi gasp edilmekle kalınmıyor, Parti Meclisi de işlevsiz hale getiriliyor. Böyle bir PM’de figüran olmanın amacı yoktur” diyen Günaydın, 28 milletvekilinin istifa dilekçelerini CHP Genel Merkezi’ne ulaştırdığını söyledi.

Günaydın, “57 kişilik bir Parti Meclisi üyesi 30’un altına düşmüştür. Tüzüğümüz, 40’ın altına düşmesi halinde çalışamaz der. PM yoksa onun içinden seçilmesi gereken MYK da yoktur” ifadelerini kullandı.

“TEK YOL OLAĞANÜSTÜ KURULTAY”

Gökhan Günaydın, bu aşamada yapılması gerekenin olağanüstü kurultaya gidilmesi olduğunu belirtti.

Günaydın, “Yapılması gereken tek şey, 45 gün içerisinde olağanüstü kurultaya giderek partinin meclisini, MYK’sını ve genel başkanını yeniden seçmesini sağlamaktır” dedi.

“İMZA SAYISI 900’E ULAŞTI”

Olağanüstü kurultay çağrısı için delegelerden noter aracılığıyla imza toplandığını açıklayan Günaydın, sürece ilişkin de bilgi verdi.

Günaydın, “Bunun bir yolu da delegeler marifetiyle olağanüstü kurultay çağrısıdır. CHP’nin an itibarıyla 1135 delegesi var. 1 Haziran tarihinde noter marifetiyle delege imzaları toplanmaya başlamıştır. İlk gün 700 imza toplanmıştır. An itibarıyla imza sayısı 900’e ulaşmıştır. 15 günlük süre tamamlanınca bu teslim edilecektir” diye konuştu.