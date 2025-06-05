CHP'de 'adalet' alarmı... Ali Mahir Başarır Cumhuriyet TV'de konuştu: 'İyi halt ettiniz, hesap vereceksiniz!'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında İstanbul ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından ayrı ayrı soruşturmalar başlatıldı. Aynı günlerde CHP'nin 38. Olağan Kurultayı hakkında açılan davanın duruşması 30 Haziran'a ertelendi ve iddianame ağır ceza mahkemesine gönderildi.

Tüm bu gelişmelerin yanı sıra, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik 6. dalga operasyon kapsamında 5 CHP’li belediye başkanı tutuklandı. Konuya ilişkin Cumhuriyet TV’ye konuşan CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, “Bu bir siyasi operasyon değil, bu açık bir yargı darbesidir” dedi. Başarır, ağır ifadelerle yargı ve iktidara yüklendi. "Bu düzenin failleri iyi halt etti, ama yeri geldiğinde bunun hesabını yasa önünde verecek.”

ÖZEL'E ÇİFTE SORUŞTURMA

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel hakkında, Gaziosmanpaşa’daki mitinginde yaptığı konuşma nedeniyle hem İstanbul hem de Ankara Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından ayrı ayrı soruşturmalar başlatıldı. Soruşturmalara tepki gösteren CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, yaşananları “Bu ülkede artık yargı eliyle darbe yapılmıştır. Birbirleriyle yarışıyorlar; kim Tayyip Bey’e daha çok şirin görünecek diye. Hukuk, tamamen iktidarın aracı haline geldi. Bu soruşturmalarla sadece Özgür Özel değil, 86 milyon yurttaş sindirilmeye çalışılıyor” diyerek değerlendirdi. Ayrıca Başarır, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in konuşmasında halkın yaşadığı yoksulluğa ve adaletsizliklere işaret ettiğini vurguladı. “Genel Başkanımız yerden göğe kadar haklıdır. Fezlekeleri alıp saraya yollasınlar, biz o fezlekelerin muhatabı değiliz.”'

"SUÇ MAKİNASI ARKADAŞLARLA MÜDAHALE EDİLEMEZ"

CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’nın iptali istemiyle açılan davanın duruşması 30 Haziran’a ertelenirken, dava sürecinde sunulan tanık beyanlarına tepki gösteren Ali Mahir Başarır “Bu kurultay soruşturmasında konuşanlar sabıkalı ve suç makinası arkadaşlar. Ayda bir cezaevine girip çıkan kişiler savcılar tarafından ciddiye alınıyor. Hatta biri, Moda’da kahve içerken Uber şoförlerinin konuşmalarından kurultayda para dağıtıldığını ‘duymuş’. Yani tam bir Kemal Sunal senaryosu.” dedi ve iddiaların gerçek dışı olduğunu belirtti:

“Bu tanıkların beyanlarını ciddiye almak utanç verici. Koskoca CHP’yi 3-4 soytarının ifadesiyle yargılamaya kalkıyorlar. Böyle bir karar çıkarsa, CHP’liler o kararı yırtar, atar.”

İBB'YE 6. DALGA

İBB’ye yönelik soruşturmalar altıncı dalgayla sürerken, aralarında Avcılar, Büyükçekmece, Gaziosmanpaşa, Seyhan ve Ceyhan belediye başkanlarının da bulunduğu beş CHP’li isim tutuklandı. CHP’li Başarır, sürecin tamamen siyasi olduğunu belirterek, 31 yıldır görev yapan başkan hakkında bugüne dek suç unsuru bulunamadığını, şimdi ise delilsiz şekilde tutuklamaların yapıldığını vurguladı. Gizli tanık ifadeleriyle yürütülen operasyonları hukuktan ve onurdan yoksun bir siyasi hesaplaşma olarak değerlendirdi.

'İYİ HALT ETTİNİZ HESABINI VERECEKSİNİZ'

CHP’li belediyelere yönelik operasyonları “mafya düzeni” olarak niteleyen Başarır, iktidarın baskı politikalarını “Birilerine yerin altında cezaevinde tehdit ederek yalan ifade verdiriyorlar. Bu hukuk düzeni değil, mafya düzeni. Bunu yapanlara açıkça söylüyorum: İyi halt ettiniz, bunun hesabını vereceksiniz. Hukuk önünde, tarih önünde yargılanacaksınız” sözleriyle eleştirdi.

"CHP'Yİ AKP'YE TESLİM ETMEYİZ"

Ali Mahir Başarır, partisi üzerindeki yargı baskılarına ve kurultay davasına karşı sert konuştu. Partinin iç bütünlüğüne ve Genel Başkan Özgür Özel liderliğindeki direnişe dikkat çeken Başarır, CHP’nin hiçbir koşulda iktidarın çizdiği sınırlar içinde siyaset yapmayacağının altını çizdi. Mevcut yargı süreçlerini bir siyasi manevra olarak gördüğünü belirtirken, CHP’nin bu oyunun bir parçası olmayacağını vurguladı. Mücadelenin odağında halkın talepleri olduğunu belirten Başarır, CHP’nin savaşın tarafı gibi gösterilmek istendiğini ancak kendilerinin siyaset yaptığını, halk için mücadele verdiklerini söyledi. Türkiye’yi içinde bulunduğu bu karanlık süreçten çıkaracak olan yegâne siyasi gücün CHP olduğunu ve her türlü baskıya rağmen halkın yanında kalmaya ve demokratik mücadeleye devam edeceklerini vurguladı