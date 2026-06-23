CHP'de 'butlan' MYK'si toplandı: Yeni ihraçlar yolda mı?

CHP'nin "butlan" yönetimindeki Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkanlığa "atanan" Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı.

Toplantının ardından saat 14.00’te Parti Meclisi (PM) toplantısı yapılacak. Toplantıların gündemleri arasında, bölgede ve ülkedeki son gelişmeler, son dönemde CHP’de yaşanan gelişmeler, il disiplin kurullarının durumu, kurultay takvimi çalışmaları yer alıyor.

Toplantılarda ayrıca bazı parti üyeleri hakkında disipline sevk kararının alınması, bazı il başkanlıkları hakkında görevden almalar ve yeni atamalar yapılması bekleniyor.

YENİ İHRAÇLAR YOLDA MI?

"Mutlak butlan" kararıyla CHP'nin başına atanan yönetimin, partiden ihraç kararlarına devam edeceği öğrenildi. En az 2 milletvekilinin ihraç edileceği pek çok il başkanının ise görevden alınacağı öne sürüldü.

Nefes'ten Mahir Bağış'ın haberine göre Kılıçdaroğlu'nun yeni ihraç listesinde yer alan isimlerin başında, İYİ Parti’den CHP’ye katılan Ankara Milletvekili Adnan Beker ile Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır geliyor.