CHP'de 'butlan' MYK'si toplandı: Yeni ihraçlar yolda mı?

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) "butlan" yönetimi gölgesindeki Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında Genel Merkez’de toplandı.

Toplantıda eylül ayında başlatılacağı açıklanan kurultay takvimine ilişkin çalışmalar ile parti örgütlerine ilişkin revizyon ele alınacak.

YENİ İHRAÇLAR YOLDA MI?

Toplantıda bazı il başkanlarının disipline sevk edilmesi ya da görevden alınmasına yönelik kararların alınması bekleniyor.

20 İL BAŞKANININ GÖREVDEN ALINMASI BEKLENİYOR

Toplantıda 20'den fazla il başkanının görevden alınması bekleniyor.

İktidara yakın medyanın aktardığına göre; bu isimlerden bir kısmının doğrudan ihraç edileceği, bir kısmının ise yalnızca görevden alınacağı kaydediliyor. Değişikliğin yapılacağı iller arasında büyükşehirlerin de bulunduğu belirtiliyor.

MÜSLİM SARI BASIN TOPLANTISI DÜZENLEYECEK

Butlan yönetiminin sözcüsü Müslim Sarı, MYK'nin gündemine ilişkin olarak saat 17.00'de CHP Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenleyecek.