CHP'de gözler çarşamba gününe çevrildi

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP), çarşamba günü önemli gelişmelere sahne olacak.

Partiye atanan "mutlak butlan" yönetimi çarşamba günü toplanacak.

Yapılan duyuruda, Merkez Yönetim Kurulu Toplantısı'nın 17 Haziran Çarşamba günü saat 14.00'de Genel Merkez'de toplanacağı kaydedildi.

YENİ ATAMALAR GÜNDEME GELEBİLİR

CHP MYK'de yeni atamaların gündeme gelebileceği belirtiliyor. Mutlak butlan yönetimi CHP Grup Başkanvekilleri Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın'ı ihraç talebiyle tedbirli olarak disipline sevk emişti. Başarır ve Günaydın'ın yerine Grup Başkanvekili ataması yapılabileceği ifade ediliyor.

BirGün'ün aktardığına göre; İstanbul İl Başkanlığı, Ankara İl Başkanlığı ve İzmir İl Başkanlığı'nda görev değişikliği yaşanabileceği belirtiliyor.

DELEGE İMZALARI TESLİM EDİLECEK

CHP'de Özgür Özel yönetiminin olağanüstü kurultay hamlesi de çarşamba günü gerçekleştirilecek.

Olağanüstü kurultay talebiyle 900'e yakın delege imzası çarşamba günü CHP Genel Merkezi'ne teslim edilecek.

Gelişmeyi açıklayan CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, yaptığı açıklamada, "Kurultay kararı almak üzere 900'e yakın imzayla çarşamba günü 74 il başkanımız ve bizimle ortak hareket etmeyen illerimizin delegeleriyle Genel Merkezimize olağanüstü kurultay talebimizi ileteceğiz" ifadelerini kullandı.