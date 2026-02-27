CHP’de ihraç gerilimi: ‘Tartışma gündemimizde yok’

CHP’de 30 eski ilçe başkanı, geçen yıl partinin belediye başkanları ve kurultay davası iddiaları üzerinden parti yönetimi eleştiren bir bildiri paylaşmış ve “Partimiz hiçbir döneminde olmadığı kadar ciddi töhmet ve şaibe iddiaları ile karşı karşıyadır. Partimiz bu iddiaları üzerinde taşımamalı, bu iddialara karşı kalkan yapılmamalıdır. Adı yolsuzluk iddiaları ile anılan parti üyelerinin, aklanana kadar üyelikleri askıya alınmalıdır. Partimizin değerleri ile örtüşmeyen, troller, satılık kalemler, kriminal medya patronları eliyle önceki genel başkanlarımıza ve yöneticilerimize hakaretleri organize eden yapılar CHP içerisinde barındırılmamalıdır” çağrısında bulunmuştu. Bunun üzerine de eski başkanlar disipline sevkedilmişti.

VEKİLLERDEN PAYLAŞIM TEPKİLERİ

CHP’li bir grup milletvekili, bu hafta söz konusu sebeple başkanlar hakkında ihraç kararları verilmeye başlanması üzerine sosyal medya hesaplarından paylaşım yaptı. CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat konuyla ilgili “Yapıcı eleştirilerini dile getiren ilçe başkanlarımızın ihraç edilmesi CHP’nin kodlarıyla örtüşmemektedir” derken, CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç da “CHP biatla değil, demokrasiyle büyür; fikir ayrılıkları zenginliğimiz” ifadelerini kullandı. Engin Altay, Faik Öztrak, Gamze Akkuş İlgezdi, Gürsel Erol, Orhan Sarıbal, Hüseyin Yıldız ve Hasan Öztürkmen gibi bazı vekiller de ihraçlara karşı destek paylaşımı yaptı. CHP’li Oğuz Kaan Salıcı ise hem ihraçları eleştirdi hem de CHP lideri Özgür Özel’in geçen hafta partisinin grup toplantısında yeni Adalet Bakanı Akın Gürlek’in malvarlığını açıklayacağını duyurmasına karşın açıklamamasına tepki gösterdi. Salıcı “Kamuoyu Genel Başkanımızdan söz konusu iddiaları duymak isterken geçmişte ilçe başkanlığını yapmış arkadaşlarımızın partimizden ihraç edilmeleri, CHP’nin en müstesna zenginliklerinden parti içi demokrasiye vurulmuş bir darbedir” dedi.

‘BASIN ÖNÜ ELEŞTİRİ YANLIŞ’

Parti kaynakları, milletvekillerinin ihraçlar üzerinden yaptığı bu paylaşımların “CHP Grubu içinde büyük bir karşılığı olmadığını” söylüyor. Vekillerin bu paylaşımlarının da ihraç edilen eski Kağıthane İlçe Başkanı Mehmet Ali Yüksel’e olan kişisel yakınlığından kaynaklandığı aktarılıyor. Milletvekilleri arasında esas rahatsızlığın Özel’in Gürlek hakkındaki sessizliğinden kaynaklandığı ve parti içinde kalan, paylaşımlara yansımayan eleştirilerin olduğu belirtiliyor. Bu nedenle bazı vekiller, “yönetimi eleştirse de bunun basın önünde yapılması gerektiğini, eleştirilerin CHP’nin kendi içindeki toplantılarında dile getirilebileceğini” söylüyor.

‘KONU GÜNDEM BİLE DEĞİL’

CHP yönetimi ise, hakkında disiplin süreci işletilen ilçe başkanlarının “sadece eleştiri yapmadığını, iktidarın da kullandığı ağır bir dille partiyi hedef aldığını, asılsız yolsuzluk suçlamaları yaptığını” söylüyor. Belli dönemlerde CHP içinde bazı vekillerin yönetimi hedef alan benzer paylaşımlar yaptığını belirten kurmaylar “Bu tartışmalara dönmek istemiyoruz. Hatta artık yorum bile yapmak istemiyoruz. Bu konuların üyede, delegede, seçmenimizde bir karşılığı yok. Paylaşımların niyetini artık herkes biliyor. Biz bu tartışmaları gündem yapmak, uzatmak istemiyoruz” diyor. Kurmaylar, Özel’in Gürlek konusunda açıklama yapmamasıyla ilgili ise “Bu konuda gerekli açıklamayı genel başkan kendisi yapar” yanıtını veriyor.