CHP’de kurultay kapıları kapandıkça, yeni parti kulisleri artıyor

CHP’de partinin seçilmiş yönetimi partiyi kurultaya gitmeye zorlarken, butlan yönetiminin yaptığı ihraçlar ve görevden almalar CHP kulislerindeki “yeni parti” tartışmalarını artırıyor. Milletvekillerinin “tüzüğe aykırı” itirazlarıyla disipline sevk edilmesi sonrası vekiller arasında sosyal medyaya da yansıyan bir “yeni yol arayışı” olduğu görülüyor. Bunun yanında partinin seçilmiş il yönetimlerinin üzerine atamalar yapılması da parti örgütlerinde yeni bir arayışa neden oluyor. Ayrıca İzmir, Malatya, Gaziantep gibi illerde çıkan gerginlikler de parti içinde rahatsızlık yaratıyor.

‘HAMLE YAPMADIKÇA BAŞKA ARAYIŞLAR OLUR’

CHP’de bazı milletvekilleri, sokakta beklenti de yüksekken bir an önce yeni partiye geçilmesi gerektiğini savunuyor. Yoksa partinin kendi içindeki bir kavgaya kapılacağını, yurttaşların da bu durumda kendilerinden kopacağını belirtiyorlar. Partide kaldıkça istifaların da önünün kesilmeyeceğini söyleyen vekiller “Hamle yapmadıkça partiden ayrılmaların önü kesilmez. Başka parti arayışları başlar. Bir an önce hareke geçilmeli” diyor. Bazı vekiller ise CHP ile olan duygusal bağına dikkat çekiyor. CHP seçmeninin de bu bağa göre hareket edeceğini belirtiyor.

ÖRGÜT TARTIŞMAYLA YORULUYOR

Parti tabanında da milletvekillerine benzer bir tartışmanın yaşandığı görülüyor. Bazı il başkanları bir an önce yeni parti kurulması gerektiğini savunuyor. Bu görüşü paylaşan başkanlar, butlan yönetiminin atamalarına karşı il ve ilçe binalarında tutulan nöbetleri örnek göstererek “Partililerimiz atama yönetimlere binaları terk etmek istemiyor. Bu nedenle nöbetler tutuyor, hatta il binasında uyuyanlar oluyor. Ama bir yandan da hayat devam ediyor. Öğretmenlerin, işçilerin, sivil toplum kuruluşlarının da eylemleri oluyor. Örgütler ona da yetişmeye çalışıyor. Bir yandan o eylemler, bir yandan parti içinde olan gerilim örgütleri yoruyor. Bu yüzden de insanlar ‘Ne yapacaklarsa yapsınlar, koltuk onların olsun’ diyerek gitmek istiyor” diyor. Bazı il başkanları da CHP tabanındaki parti hassasiyetine dikkat çekerek “Bize ‘Partiyi butlancılara bırakmayın’ diyenler oluyor” görüşünü paylaşıyor.

ÖZEL, MÜCADELEDEN YANA

CHP lideri Özgür Özel, hem il başkanlarıyla hem de milletvekilleriyle ayrı ayrı görüşmeler yaparak, bundan sonraki yol haritasına ilişkin fikirlerini alıyor. Özel’le görüşen isimler, “Genel başkan partide sonuna kadar mücadele etmekten yana. Her konuştuğuna ‘Partiyi bırakmayın, hakkınızı arayın. İstifa etmeyin’ diyor. Toplumun yeni parti tartışmalarına nasıl baktığını da takip ediyor. Bunun için bizden de fikir istiyor. Bir de kamuoyuna açık söylediği ‘Ya bir yol bulacağız ya da bir yol açacağız’ sözünü yineliyor. Yeni parti seçeneğine kapıyı kapatmıyor. Ama CHP’yi mücadele etmeden kimseye bırakmayacağını belirtiyor” diyor.

İKİ YENİ PARTİ SENARYOSU

Parti kulislerinde konuşulan bir yeni parti senaryosuna göre; Özel yönetimi hem yeni bir parti kurmayı hem de Yargıtay’a göre seçime girme yeterliliği olan bir partiyle anlaşmayı planlıyor. Daha sonra kurulacak bu yeni partinin, seçime girme yeterliliği olan bir partiyle birleşeceği iddia ediliyor. Bu kurulacak yeni partinin “sosyal demokrat” ve “daha merkez” bir siyasi programı olacağı söyleniyor. Bu nedenle “geçmişte CHP’ye oy vermeyi tercih etmeyen muhafazakar seçmenden de daha fazla oy alma ihtamali olacağı” yorumu yapılıyor.