CHP’de kurultay tartışmaları sürdürülürken, parti yönetimi bütünlük vurgusu yapıyor: ‘CHP süreçten bütün çıkar’

CHP’de değişimin gerçekleştiği kurultayla ilgili soruşturma gündem olmaya devam ederken, parti yönetiminden konuyla ilgili konuşan neredeyse her isim “Normal bir hukuk düzeninde bu dava kabul edilmez. Ortada bir şaibe yok, bir suç delili yok. Bu nedenle davadan bir şey çıkmasını beklemiyoruz” diyor.

“CHP’nin yargıyla dizayn edilemeyecek” bir parti olduğunu vurgulayan kurmaylar “Daha önce MHP kurultayında yaşandığı gibi bir bölünme görülür mü?” sorusuna da “CHP operasyonlara karşı bölünen bir parti değildir. Üyelerimiz, örgütümüz, delegemiz partiye sahip çıkar. Beklenenin aksine parti daha çok bütünleşir. Biz bu davadan bir şey beklemiyoruz ama en olumsuz bir sonuçtan bile CHP bütün çıkar” yanıtını veriyor.

CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’na şaibe suçlamasıyla yürütülen soruşturmayı yorumlayan parti yönetiminden isimler, CHP lideri Özgür Özel’in “Sonuç odaklı değil süreç odaklı bir mesele” açıklamasına işaret ediyor. Soruşturmanın “CHP’yi iç tartışmalara çekmeye çalışan bir operasyon” olduğunu belirten CHP kurmayları “Belediyelerimize yapılan operasyonun sebebiyle bu soruşturma aynı. İktidar ülkeyi yönetemiyor. Toplumdan destek almadan bir çözüm süreci yürütüyor. Bunlardan oluşan oy kaybını da CHP’de kavga çıkararak kapatmaya çalışıyor” diyor.

Buna karşı parti içinde soruşturmayı değerlendiren neredeyse her isim “kurultay davalarından olumsuz bir sonuç beklemediğini” söylüyor. Parti kurmayları “Gerçek bir hukuk devletinde böyle bir soruşturma bile olmaz. Sadece iftiralarla yürütülen, bir delili olmayan, karalama niyetli bir soruşturma. Bu nedenle davadan bir şey çıkmasını beklemiyoruz” diyor. Ancak ülkedeki pek çok davada siyasi kararlar verildiğine de değinen partililer “Her ihtimali düşünüyoruz” vurgusunu yapıyor.

‘DELEGE TARTIŞMAYI BİTİRDİ’

Bu kapsamda “partinin yargı eliyle dizayn edileceği” bir ortama izin vermeyeceklerini belirten kurmaylar, mahkemeden çıkacak olası bir olumsuz karara karşı “İlk yorumumuz, olumsuz karar beklemediğimiz. Çünkü biz olumsuz bir kararın da önünü almak için olağanüstü bir kurultay gerçekleştirdik. Bu olağanüstü kurultayda iftira atılan delegelerimiz, genel başkanımıza tam destek verdi. Hem rekor bir oyla yeniden seçti hem de Parti Meclisi listesine firesiz destek verdi. Yani delegemiz tartışmayı tamamen bitirdi. Bunun üzerine söylenecek bir söz yok” diyor.

Mahkemenin vereceği bir kararla eski yönetimin göreve gelmesine karşı “Daha önce MHP kurultayında yaşandığı gibi bir bölünme görülür mü?” sorusunu da yanıtlayan kurmaylar “MHP’nin bölündüğü ve İYİ Parti’nin kurulduğu gibi bir süreci CHP yaşamaz. CHP, operasyonlara karşı bölünen bir parti değildir. Üyelerimiz, örgütümüz, delegemiz partiye sahip çıkar. Beklenenin aksine parti daha çok bütünleşir. Biz bu davadan bir şey beklemiyoruz ama en olumsuz bir sonuçtan bile CHP bundan bütün çıkar” değerlendirmesini yapıyor