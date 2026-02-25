CHP’de mutlak butlan tartışmasıyla parti içi muhalefet de hareketlendi: ‘Tabanda karşılığı yok’

CHP’de Akın Gürlek’in Adalet Bakanı olarak atanması sonrası tekrar başlayan “mutlak butlan” tartışmaları ve partinin 38. Olağan Kurultayı’yla ilgili ceza davası süreci parti içindeki muhalefeti de tekrar harekete geçirdi. Bu kapsamda geride kalan hafta sonu bazı muhalif milletvekilleri ve partililer Ankara’da bir toplantı gerçekleştirdi. Partinin il başkanları ise, artık “mutlak-butlan” gündemli tartışmaların, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun dönüşüne yönelik girişimlerin ya da parti yönetimini İBB davası üzerinden eleştiren açıklamaların “tabanda karşılık bulmadığını” belirtiyor.

CHP içinde yönetime karşı hareketlerin her zaman olduğunu söyleyen başkanlar “Ancak bunlar örgütte karşılığı olan şeyler değil. Mutlak butlan yeniden konuşulunca partide mutsuz olanlar, yeterince destek almayanlar ‘Acaba bir şey çıkarır mıyız?’ diye toplanıyor” diyor.

‘İKTİDAR TARTIŞMAYI SÜRDÜRECEK’

Buna karşın söz konusu toplantıya geçmişte yönetimi eleştiren bazı milletvekilinin de katılmadığı belirtiliyor. İl başkanları konuyla ilgili “Muhalif grubun giderek küçüldüğünü duyuyoruz. Birçok isim de son toplantıya katılmamış. Çünkü onlar da biliyor ki bu eleştirilerin tabanda da sokakta da karşılığı yok. İnsanların eski yönetimin dönmesine yönelik bir beklentisi yok” değerlendirmesini yapıyor.

Parti örgütünün CHP lideri Özgür Özel’i desteklediğini belirten başkanlar “Kongre ve kurultay sürecinde parti zaten yönetime desteğini gösterdi. Şu anda da değişen bir şey yok. Şu an tartışmalarda Adalet Bakanı değişiminin etkisi var. Ama tartışmaların ne hukuki ne de parti içi bir karşılığı yok. Burada siyasallaşan yargıdan medet uman husumete uğrar. CHP tabanı da bu davalara medet umanlara destek vermez” diyor. Ancak iktidarın bu tartışmaları gündemde tutmak isteyeceğini de söyleyen partililer “Erdoğan ‘Millet çekirdek çitleyip CHP’yi izliyor’ demişti. Bu nedenle sürekli bir tartışma çıkarmak isteyecekler. Ama bizim gündemimizde bu konular yok” yorumunu yapıyor.