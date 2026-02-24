Son Dakika... Özgür Özel, Murat Emir ve Yunus Emre'ye ilişkin dokunulmazlık fezlekeleri hakkında yeni gelişme

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Grup Başkanvekili Murat Emir ve İstanbul Milletvekili Yunus Emre’nin yasama dokunulmazlıklarının kaldırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri, 17 Şubat 2026 tarihinde TBMM Başkanlığı’na ulaştı.

Dosyalar bugün itibarı ile Anayasa ve Adalet Komisyonları üyelerinden oluşan Karma Komisyon’a sevk edildi.

NE OLMUŞTU?

CHP lideri Özgür Özel hakkında bugüne kadar TBMM Başkanlığı'na iletilen birçok fezleke düzenlendi.

Özel, geçen yıl konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bir ben kaldım, beni de atsın hapse. Biz demirden korksaydık, trene binmezdik. Bizim gündemimizde fezleke, dokunulmazlık yok” ifadelerini kullanmıştı.

Özel'e son olarak 9 Ocak 2026'da dokunulmazlığın kaldırılmasına yönelik fezleke düzenlenmişti. Söz konusu fezleke yine aynı aşamalardan geçerek Karma Komisyon'a sevk edilmişti.

CHP lideri Özel, bugün saat 13:30'da, TBMM'de, partisinin grup toplantısında konuşacak.