CHP’de seçilmiş yönetim, kurultay için imza sürecini başlattı: ‘Yönetmek isteyen aday olur’

CHP’de seçilmiş yönetim, mahkeme kararıyla göreve gelen Kemal Kılıçdaroğlu’nun kurultay çağrılarına kulak tıkayan bir tavır izlemesi sonrası olağanüstü kurultay yapılması için 38. Olağan Kurultay’ın delegelerinden imza toplamaya başladı. Bu kapsamda 1134 delegenin yaklaşık 568’inin seçimli kurultay talebiyle imza vermesi gerektiği belirtildi. Bu konuda Meclis’te gazetecilere açıklama yapan CHP’nin seçilmiş lideri Özgür Özel, “İlk imza, ‘Siftahı Kayseri’den, bereketi Allah’tan’ notuyla, geçen kurultayda bize oy vermeyen bir büyüğümüz, ‘Seçilmişlere saygı duyan ve kurultay iradesine hakaret içeren bu haksız darbeye hep birlikte direnmek gerekir’ diyen Kayseri delegemizden geldi. Ardından Rize’nin tüm imzaları 10 dakika sonra tamamlandı. Hızlı bir şekilde tüm Türkiye’den imzalar alınıyor” dedi. Özel, önce parti örgütlerinin sonra milletvekillerinin imzasını alacaklarını kaydetti. Özel “Sokaktaki yoğun tepkinin siyaset kurumuna karşı bir olumsuzluğa evrilmesinden korkarız” diyerek parti içine yine “İstifa etmeyin, CHP’de kalın” mesajını verdi.

‘TEDBİR KURULTAYA ENGEL DEĞİL’

Kılıçdaroğlu’nun imzalara karşın kurultay yapmama ihtimali sorulan Özel “Türkiye’deki çok önemli kamu hukukçuları, tedbirin asla kurultaya gidilmesine engel olmadığına dair ortak bir metinde imza toplamışlar. Anayasa Mahkemesi ‘Yarıdan bir fazlası ne istiyorsa onu yapar’ dedi. O yüzden herhalde artık ‘Genel Başkan bunu yapar’ diyorsa ve Kemal Bey ‘Ben şu anda Genel Başkanlık yetkisi kullanıyorum’ diyorsa bu amir hükme uyacak. Buna engel olmaya çalışan Saray yargısı varsa, onu bir görürüz. Ümit ediyorum ki orada artık bir tereddüt yaşamadan gereğini yapar” ifadelerini kullandı.

‘SEÇİMDEN KAÇMAMALILAR’

CHP’de seçilmiş yönetimin kurmayları da Kılıçdaroğlu kanadına “Partiyi yönetmek isteyen aday olabilir” restini çekti. Kurmaylar, kısa bir sürede imzayı toplamayı hedeflediklerini belirterek “Delegelerimiz zaten 4 kez genel başkanımıza desteğini gösterdi. Bu operasyonlardan sonra yapılan kurultaylarda rekor bir destek vermişti. Şimdi de aynı desteği sürdürüyor. Seçimden hiçbir çekincemiz yok. CHP’ye bir an önce sandık gelmeli. Partiyi yönetmek isteyen de seçimden kaçmamalı” diye konuştu. Kurmaylar ayrıca, Kılıçdaroğlu’nun henüz toplamadığı Parti Meclisi’ni de toplamak için gerekli girişimleri başlattıklarını belirterek “Şu an PM’de de çoğunluk kurultay yapılmasından yana. Yani biz yasal şartları zorlayarak kurultayı getirtmek için elimizden ne geliyorsa yapacağız” ifadelerini kullandı.

MHP GİBİ OLUR MU?

Öte yandan; seçilmiş yönetimin Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, imzalara karşın kurultay yapılmaması ihtimaline ilişkin Cumhuriyet’e konuştu.

“Geçmişte MHP’nin yaşadığı gibi bir sürecin sonunda kurultay yapılması için mahkemeye gidilmesi gerekir mi?” sorusunu yanıtlayan Çiftci “Kemal Bey kurultay yapmama, yetkili organları toplamama üzere niyetini bozmuş gözüküyor. Partiye polisle baskın yapan biri her şeyi yapabilir. Hatta CHP’de çalışan 20 yıllık emekçilerin bir kısmını arife zamanı, bir kısmını da hafta sonu işten çıkarttılar. Ondan sonra da aylarca partiye söven Atakan Sönmez ‘Sözleşmelere bakacağım’ diyor. 20 yıllık parti emekçisinin emeğini bu adama tarttırıyorlar. Bu işleri yapan kişiler partiyi mahkemeye de taşıtır. Çünkü niyeti bozmuşlar” dedi.

O dönemden sonra MHP’den bölünerek kurulan partiler gibi bir sürecin CHP’de yaşanması ihtimalini de yanıtlandıran Çiftci “CHP’li herhangi biri, partisine bir aile ferdi gibi bağlıdır. Bizim için esas olan CHP’nin tüzel kişiliğidir. Bizim işimiz CHP’yi TGRT’den ayrılan ya da geçmişte FETÖ’den yargılanan kimselere bırakmamak. İlk hedefimiz CHP’yi bu insanlardan kurtarmak” diye konuştu.

İMZALARI PAYLAŞTILAR

Partinin seçilmiş yönetimini destekleyen delegeler, milletvekilleri, il ve ilçe başkanları ile belediye başkanları notere giderek imza vermeye başladı. İmza verenlerden bazıları geçmiş dönemde Kılıçdaroğlu’nu desteklediğini ancak şu an butlan kararının karşısında olduğunu söyledi. Partililer imza anlarını da sosyal medya hesaplarından paylaştı.