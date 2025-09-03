CHP’de titiz kongre süreci

39. Olağan Kurultay sürecini sürdüren CHP’de 7 Eylül itibarıyla ilçe kongresi delege seçimleri tamamlanacak. Parti 13 Eylül’de ilçe kongrelerine başlayacak. Zaman zaman kavga haberlerinin geldiği kongreler için CHP kurmayları, geçmiş yıllara oranla daha sakin bir süreç işlediğini söylüyor. Kurmaylar, kongre sırasında kavga çıktığı basına yansıyan Atakum, Tunceli gibi yerlere de hızla müdahale ettiklerini aktarıyor. Kongrelerde oy kullanan üyelerin takibinden, yaşanan her türlü gerilime kadar pek çok gelişmeyi yakından takip ettiklerini vurgulayan partililer “Gerilim olduğunu öğrendiğimiz yere hemen müdahale ediyoruz. Bizzat o ile de gidiyoruz” diyor.

BÖLÜNME, AYRIŞMA YOK

Özellikle parti içi gruplaşmanın olmaması için çalıştıklarını belirten kurmaylar, “Özgür Özelciler, Kemal Kılıçdaroğlucular, Ekrem İmamoğlucular diye bir bölünme olmuyor. Bazı yerlerde genel başkanımızın ya da Ekrem Bey’in fotoğrafını kullanarak gruplaşma yapmaya çalışanları duyuyoruz. Buna da hemen müdahale ediyoruz” bilgisini paylaşıyor. Partide kongrelerle ilgili konuşan çoğu isim, şu ana kadar sürecin sakin geçtiğini belirtiyor. Bunun yanında bazı kurmaylar, geçmiş dönemlerin aksine, kongrelere katılan üye sayısının da arttığını belirtiyor. CHP’li pek çok isme yargı operasyonu yapılmasına karşın bu desteğin değerli olduğunu söyleyen kurmaylar “Bu katılım bizi mutlu ediyor. Partiye karşı bir sürü operasyon olmasına rağmen insanların görev almak istemesi, iktidar olmanın habercisidir” yorumunu yapıyor.