CHP'de yeni MYK cumartesi günü PM'de netleşecek: CHP'li kurmaylardan 'seçim' mesajı

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) “Şimdi İktidar Zamanı” sloganlı ve üç gün süren 39’uncu Olağan Kurultayı PM, YDK ve BKSP seçimlerinin tamamlanması ve yeni yönetim kadrolarının dün gece 23.58'de ilan edilmesiyle sona erdi.

Genel Başkan Özgür Özel'in anahtar listesi, PM ve YDK seçimlerinde delegelerin onayını aldı. Özel'in 80 kişilik PM listesi ve 15 kişilik YDK listesi firesiz kabul edildi.

CHP’li kurmaylar, iktidar kurultayına kadar kurultay yapmamayı hedeflediklerini belirterek, listeleri “Biz şaşırmayız. Çünkü Türkiye İttifakı toplumun bütün kesimlerinin desteğini aldığı için o toplum kesimlerinin temsiliyetinin de PM’de görev almasından daha doğal bir şey yoktur. Siyasette, meslek örgütlerinde akademik dünyada, sanat ve kültür dünyasında önemli yer tutan çok sayıda değerli arkadaşımız PM'ye katılmış oldu. 48'i önceki dönemden 32 yeni arkadaşımızla birlikte çok daha güçlü bir biçimiyle partimizi genel seçimlere ve cumhurbaşkanlığı seçimine hazırlayacağız” ifadeleriyle değerlendirdi.

“PM’NİN ANADOLU'DAKİ TEMSİLİYETİ DE ÇOK GÜÇLENMİŞ OLDU”

PM’nin 60’tan 80’e çıkmasını “Hemen hemen her bölgeye istediğimizde nüfuz edebileceğimiz bir yönetim oluştu” sözleriyle değerlendiren parti kurmayları, PM’ye yeni giren isimlerin çoğunluğunun ekonomist ve hukukçulardan oluşmasına dikkati çekerek “Başta toplumu çok yakından ilgilendiren ekonomi ve adalet gibi konu başlıklarında kadroyu güçlendirme fırsatımız oldu. Bir de önceki kurultaylar tabii yarışmalı bir kurultay olduğu için orada Sayın Genel Başkan kendisini destekleyen illerin temsilcileriyle bir PM oluşturmuştu. Şimdi 81 ilin tamamının desteğini aldığı için bu kez pek çok büyükşehirin önerdiği isimler de PM’ye girmiş oldu. Yani PM’nin Anadolu'daki temsiliyeti de çok güçlenmiş oldu. Yedi bölgeden de arkadaşlarımız var. Her bölgede birden çok temsilci olmuş oldu” ifadelerini kullandı.

“BKSP’DEN GELEN ARKADAŞLAR PARTİYE DİNAMİZM KATACAKTIR”

BKSP’deki isimleri değerlendiren kurmaylar “Özellikle BKSP’den gelen arkadaşlar partiye dinamizm katacaktır. Çok önemli isimler var. Tabii burada siyasetle bulunulan alan dengesi çok önemli. Başarılı bir iş yöneticisi ya da başarılı bir akademisyen zaman zaman uyum sağlayamayabiliyor. Ama burada bu dönem politik olarak çok şey katacak bir ekip gözüküyor. Kaldı ki önceki dönem BKSP’nin de önemli kısmı PM’den geldi. Bu önemli” dedi.

BKSP’den Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi’ne üç ya da dört isim gideceğini belirten kurmaylar, Özgür Ceylan, Baran Bozoğlu ve Hikmet Yalım Halıcı gibi isimlerin öne çıktığını kaydetti.

“CUMHURBAŞKANLIĞI ADAY OFİSİ GÜÇLENİYOR”

CHP Genel Başkanı Özel’in Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi’nde gölge kabine toplantılarına da başkanlık edeceğini belirten parti kurmayları “Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi çok güçleniyor. Orada şu anda hazırlıklar devam ediyor. Bayağı bir tadilat var orada. Hummalı bir çalışma var. Odalar oluşturuluyor, her bölge bakanlık için bir çalışma ofisi oluşturuluyor. Orası şimdi hem bilim insanlarının hem akademisyenlerin hem meslek örgütlerinin, sivil siyasetten insanların gelip görüş ve düşüncelerini aktardığı, çalışabildiği bir ortama dönüşecek" diye konuştu.

Öte yandan CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından başlatılan her hafta sonu farklı ilde ve her hafta içi çarşamba günü İstanbul’un farklı ilçesinde düzenlenen mitingler devam edecek. Bu hafta miting 3 Aralık Çarşamba saat 19.30’da İstanbul’da Güngören’de yapılacak.

6 Aralık Cumartesi günü ise CHP lideri Özel Yurttaş Birlikteliği'nin Ankara Tandoğan’da yapacağı “Emeklilerin bütçe hakkı” mitingine katılacak.