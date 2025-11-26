CHP’de yönetimi eleştirenler olsa da kurultayda yönetime karşı bir hareket beklenmiyor: Eleştirilerde birlik yok

CHP’de kurultay günü yaklaştıkça parti içinden yönetimi hem İmralı kararı hem de yolsuzluk suçlamaları nedeniyle eleştiren açıklamalar yapılıyor. Partideki 10 milletvekilinin “temiz siyaset” açıklamasıyla başlayan süreçte, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “yolsuzluklardan arınma” ve “yeni çözüm sürecinde daha cesur davranma” çağrısı sonrası, partideki bazı eski yöneticiler de konuyla ilgili yönetimi eleştiren bildiriler paylaşıyor.

Parti yönetimi bu eleştirilere karşı “isteyen kurultayda aday olsun” restini çekerken, yönetimi eleştirenlerin bir liste ya da aday çıkartacak birliktelikte olmadığı görülüyor. Örneğin partide bazı vekiller Kılıçdaroğlu’nun “yolsuzluklara yönelik arınma” çağrısının doğru olduğunu söylüyor.

Ancak Kılıçdaroğlu’nun yeni çözüm sürecinde İmralı kararını ima ederek yaptığı “daha cesur davranılmalı” çağrısını yanlış bulduğunu aktarıyor. Bazı vekiller de yine arınma çağrısını doğru bulduğunu ancak bunun “iktidara malzeme verecek şekilde değil, parti içinde kalacak şekilde yapılması gerektiğini” söylüyor.

‘KILIÇDAROĞLU TELEVİZYONA ÇIKABİLİR’

Bu nedenle bazı vekiller “Yönetimi eleştirenlerde birlik olmadığı, bir öncü çıkmadığı için aday çıkartmak ya da bir liste hazırlamak zor. Hatta Özgür Özel yine listesini deldirmeden seçtirebilir” değerlendirmesini yapıyor. Yine yönetimi eleştiren bazı partililer de “Kongre süreçlerinde genel merkez delegelere çok fazla hakim oldu. Bu yüzden bir muhalif hareket olması zor. Belki bireysel adaylıklar, karşı çıkmalar olabilir” diyor. Bunun yanında partiyi eleştiren isimlerin bundan sonraki yol haritasıyla ilgili de belirsizlikler olduğu görülüyor.

Kurultay dönemi için liste hazırlığı olmadığı söylenirken, “istifa ya da yeni parti kurma” gibi bir düşünce olmadığı da belirtiliyor. “Açıklamalarını partinin iyiliği için yaptıklarını” belirten partililer “Partiye yönelik iyi niyetli bir şey söylediğiniz zaman hemen parti içinde ve medyada linç başlıyor. Bu koşullarda da bir şey yapamıyorsunuz. Partinin iyiliğini isteyen biri zaten partiden ayrılmaz ya da yeni parti kurmaz. Zaten CHP’den ayrılıp yeni parti kuranların hali ortada. O yüzden yönetimi eleştiren bu açıklamalar devam edebilir. Kemal Bey de belki bir televizyon programına katılabilir, orada neler düşündüğünü daha net anlatabilir” yorumlarını yapıyor.

‘HENÜZ TEK ADAY ÖZEL’

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, genel başkanlık için Özel dışında henüz bir aday olmadığını söyledi. Adaylık için gerekli delege imza sayısını yaptıkları tüzük değişikliğiyle düşürdüklerini vurgulayan Yücel “Geçmişte yaşanan bazı sıkıntıları ortadan kaldırmak için tüzüğümüzü değiştirdik. İsteyen yeterli imzayı toplayıp aday olabilir. Bu demokratik bir haktır” dedi.