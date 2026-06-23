CHP'deki 'butlan' yönetiminden yeni ihraç listesi: Aralarında milletvekilleri de var...

Mahkemenin "mutlak butlan" kararıyla genel başkanlığa "atanan" Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetiminin ihraç kararlarının ardı arkası kesilmiyor.

Kılıçdaroğlu ve yönetiminin masasındaki ihraç listesinde yer alan isimler gündeme gelmeye başlandı.

İKİ MİLLETVEKİLİ İLK SIRADA

Nefes'ten Mahir Bağış'ın haberine göre Kılıçdaroğlu'nun yeni ihraç listesinde yer alan isimlerin başında, İYİ Parti’den CHP’ye katılan Ankara Milletvekili Adnan Beker ile Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır geliyor.

İhraç dalgası yalnızca milletvekilleriyle sınırlı kalmayacak. Birçok il ve ilçe başkanı da görevden el çektirilecek. Özellikle, CHP Genel Merkezi tarafından atanan üç ilçe başkanını görevden alan Kayseri İl Başkanı Ufuk Ozan Gözbaşı’nın görevden alınmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Kılıçdaroğlu yönetimi, daha önceki süreçte de 3 mevcut ve 3 eski il başkanının ihracını talep etmiş, ayrıca 5 ilde il başkanlarını görevden alarak yerlerine yeni atamalar gerçekleştirmişti. Bu hafta yapılacak toplantılarda ise Özgür Özel’e yakınlığıyla bilinen bazı isimlerin ihraç talebiyle disipline sevk edilmesi bekleniyor.

KILIÇDAROĞLU İSİM VERMİŞTİ

Kılıçdaroğlu günler önce katıldığı Sözcü TV yayınında ihraç listesinde olduğu konuşulanları işaret etmiş "arınma" diyerek isim vermişti.

Butlan yönetiminin CHP Genel Merkezi’nin tahliyesinde polis müdahalesini talep ettiği gün yaşanan olayları hatırlatan Kılıçdaroğlu, "Adnan Beker'in otobüsünün orada ne işi var, militanlarının orada ne işi var? Bunlara nasıl güveniyorlar, nasıl partiye sokuyorlar? Kabul edilemez!" demişti.

Genel merkeze iki danışmanıyla birlikte "seçilmiş genel başkana destek vermek amacıyla" gittiğini belirten Adnan Beker, Kılıçdaroğlu'nun o sözlerinin ardından Ankara Nöbetçi Cumhuriyet Başsavcılığı’na avukatı aracılığıyla suç duyurusunda bulundu.