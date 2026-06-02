CHP’deki ‘mutlak butlan’ kararı Meclis’i karıştırdı: ‘Türkiye’de demokrasiye darbe yapıldı’

TBMM Genel Kurulu’nda CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’na ilişkin verilen “mutlak butlan” kararı gündeme geldi.

Yeni Yol Grup Başkanı Mehmet Emin Ekmen, kararın toplumda ciddi tartışmalara neden olduğunu belirterek, “Türk vatandaşlarının siyasete ve siyaset yoluyla iktidarın değişeceğine olan inancının zayıfladığını görüyoruz. Hukukçular arasında yargılama yolu, yargılama usulü ve verilen tedbir kararına ilişkin ciddi görüş farklılıkları doğdu. Bu karar vatandaş tarafından zaman ayarlı, gündem ayarlı ve siyasi mühendislik içerikli bir karar olarak kabul edildiği için bu kadar ciddi şekilde tartışma yarattı” dedi.

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli de karara tepki göstererek, “Biz siyasetin yargı marifetiyle dizayn edilmesine tanıklık ediyoruz. Siyaset buna karşı çıkmalı. Karşı çıkması gereken yer işte tam burasıdır, TBMM’dir” ifadelerini kullandı.

Temelli, “Siyasi partilere bu tür kısıtlamaları uyguladığınız sürece Türkiye’nin demokratikleşmesini sağlamak mümkün değildir” diye konuştu.

‘SEÇEN VE SEÇİLEN GÜVENİNİ ORTADAN KALDIRMAK’

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın ise kararın yalnızca CHP’yi değil Türkiye’deki demokratik düzeni ilgilendirdiğini söyledi. Günaydın, “CHP’ye getirilen mutlak butlan kararı bir siyasi partinin iç işi değildir, Türkiye’de demokrasiye yapılmış bir darbedir” dedi.

Kurultayın 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde yapıldığını anımsatan Günaydın, “İlk derece mahkemesi orada bir sorun yok dedikten sonra, iki buçuk yıl geçtikten sonra, üstelik Yüksek Seçim Kurulu mevzuatındaki bütün açıklığa rağmen bir başka adli yargı organı tarafından verilen bu karar Türkiye’de seçen ve seçilen güvenini ortadan kaldırmak demektir” ifadelerini kullandı.

Kararın “rekabetçi demokratik yaşamı ortadan kaldırmak” anlamına geldiğini belirten Günaydın, “Bu karar aynı zamanda ‘karşıma çıkacak cumhurbaşkanı adayını ben belirlerim, o çok yükseldiyse hapsederim, muhalefet partilerinin nasıl yönetileceğine ben karar veririm, genel başkanı kim olacak ben seçerim’ anlayışının açık bir tezahürüdür” dedi.

‘GÜÇLENEREK ÇIKACAĞIZ’

AKP sıralarına da yüklenen Günaydın, “Ne ile alakanız var? Büyük enflasyonla, büyük işsizlikle, adalet kriziyle, yargı kriziyle alakanız var mı?” diye sordu. ABD Başkanı Donald Trump’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ilişkin ifadelerine de değinen Günaydın, “Trump bunu ‘Erdoğan bana söyledi’ diye yazıyor. Güçten bahsetmeyin. Gücün bizzat kendisi olan Trump o gücü Filistin’de kullandı” dedi.

CHP’nin geçmişte de çok sayıda müdahaleyle karşı karşıya kaldığını belirten Günaydın, “Bugüne kadar çok darbelere muhatap olmuştur, çok genel başkanları tutuklanmıştır ama bütün bu darbelerden dün olduğu gibi bugün de ve gelecekte güçlenerek çıktık ve çıkmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

‘CHP KENDİ İÇİNDE KUMPAS KURMUŞSA KURMUŞTUR’

AKP Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu ise tartışmaların sorumlusunun iktidar olmadığını savundu. Akbaşoğlu, “Mutlak butlanla ilgili karar CHP’nin çekişmesi sonucudur. Bu mesele CHP’nin iç çatışmasının bir meselesidir. CHP kendi içinde kumpas kurmuşsa kurmuştur. Bunun iktidarla, AKP ile hiçbir alakası yoktur” dedi.

CHP’li belediyelere yönelik operasyonları işaret eden Akbaşoğlu, “Milletin parasını, belediyelerin kasasını boşaltan kendi belediye başkanlarınızın elini kesmeniz, disipline vermeniz, hesap sormanız lazımdı. Ama bunları yapmıyorsunuz. Kendi içinizde yaşadığınız rezillikleri AKP’ye boca etmeye çalışıyorsunuz” ifadelerini kullandı.

MAL VARLIĞI POLEMİĞİ

Tartışma sırasında Günaydın ile Akbaşoğlu arasında mal varlığı polemiği yaşandı. Akbaşoğlu’nun sözlerine yanıt veren Günaydın, “Ben kendisini bir düelloya davet ediyorum. İkimiz beraber mal varlıklarımızı açıklayalım, örnek olalım. Var mısın Mehmet Emin Akbaşoğlu?” dedi. Tüm milletvekillerinin mal varlıklarını açıklaması gerektiğini kaydeden Günaydın, “Siyaset hamasetle değil, böyle tutum alarak yapılır. 600 milletvekili bunu yapsın ki görelim” diye konuştu.

Akbaşoğlu ise yanıtında, “Bütün arkadaşlarımız gibi biz de mal beyanlarımızı ilgili kurumlara süresinde vermiş insanlarız” dedi. Elindeki mahkeme kararını gösteren Akbaşoğlu, “Bu kararın davacıları da davalıları da CHP’li. İftira atmakla hiçbir netice alamazsınız” ifadelerini kullandı. CHP’yi yolsuzluk iddialarını örtmeye çalışmakla suçlayan Akbaşoğlu, “Hırsızlık ve arsızlıkların üzerine gidip onlarla ilgili işlem yapmanız gerekirken hakikatleri örtmeye çalışıyorsunuz. Bu, içinde bulunduğunuz vaziyetin ve suçluluğun itirafıdır” dedi. Tartışmanın sonunda Akbaşoğlu, “Kendi seviyesizliklerinizi, kendi hırsızlıklarınızı lütfen bizim üzerimizden gündem yapıp aklanmaya çalışmayın. Arının, öyle gelin” sözleriyle CHP’ye yüklendi.