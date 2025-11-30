CHP delegeleri bir ilke imza attı, en yüksek oyla genel başkanı seçti: Özel’e güvenoyu, İmamoğlu savunusuna onay

CHP, Kurultayı’nın ikinci gününde beklemediği bir olayla karşılaştı. Eski genel başkan Kılıçdaroğlu’nun, iktidara yakın bir gazeteye yaptığı açıklamalar, salonda tepkiyle karşılandı. Salonda görüştüğümüz çok sayıda delegenin hiçbiri Kılıçdaroğlu’nun yaklaşımını kabullenir tarzda görüş belirtmedi. Tamamı tepkiliydi. Değerlendirmeler, “İktidar zayıflıyor, partimiz iktidara yürüyor. Genel başkan çok çalışıyor. Bir adanmışlık içinde, koşturuyor. Partinin şu anki kadrolarını her şeyiyle tanıyan Kılıçdaroğlu’nun tavrını anlamak mümkün değil. Destek olmuyorsa sussun” şeklindeydi. Daha sert söylem içinde olanlar da vardı ancak, onlara yer vermeyi uygun görmüyoruz.

‘İKTİDARA İNANMAK’

Özel’in, özellikle de İBB operasyonlarından sonraki çalışma temposu parti örgütlerinde bir hareketlenme yaratmış. Gözlemlediğimize göre daha önce hareketsizlik içinde olan, meydanlardan uzak CHP örgütleri yeni tempoya ayak uydurmaya başlamış. CHP’nin taşra kadrolarına yavaş yavaş iktidar inanmışlığı gelmeye başlamış. Delegeler, bazı il başkanları özellikle bu konuya dikkat çekti:

“Biz daha önce seçimden seçime meydanlara çıkardık. Seçim biter herkes işine gücüne dağılırdı. Şimdi birinci işimiz siyaset yapmak oldu. Genel başkanın temposu örgütü de sürüklemeye, anlayış değişimine neden olmaya başladı. Genel başkanın motivasyonu, ateşlemesi, inanmışlığı önce tabanın dikkatini çekti. Şimdi yavaş yavaş herkes genel başkana eşlik etmeye çalışıyor.”

BEKLENMEYEN SONUÇ

Kurultayda Özel’in konuşmasının ardından oylamaya geçildi. Oylama kısa sürede tamamlandı. Özel, çalışmalarını yapmak üzere parti genel merkezine geçti ve teşekkür konuşması yapmayacağı açıklandı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut ile salonda sohbet ederken, “Oylamanın sonucu ne olur?” sorumuza, “1300’ü geçer, bak gör” yanıtını aldık. Bulut’un yanıtı çok iddialıydı ancak dakikalar sonra Kurultay Divan Başkanı Ayşe Ünlüce Özel’in 1333 oyla seçildiğini açıkladı. Bulut’u kutladık. Ardından, Özel delegenin tavrına salona gelerek teşekkür etti.

Öyle görünüyor ki, iktidarın CHP’ye yönelik saldırıları, Kılıçdaroğlu’nun bu zor dönemde tepki çeken yaklaşımı delegeyi motive etti. Özel’e tarihsel ölçüde güçlü bir güvenoyu çıktı. Bu güvenoyu Özel’in politikalarına da verilmiş oldu. Özellikle yine bazı küçük gruplardan gelen “İmamoğlu ile partiyi özdeşleştirmesi yanlış” eleştirileri de yanıt bulmuş oldu. Özel’in, “İmamoğlu savunusu” da onaylanmış oldu.

Bugün Özel’e eşlik edecek yönetici kadroların seçileceği Parti Meclisi için seçim yapılacak. Özel’in çıkaracağı anahtar listenin de benzer şekilde delegeden oy alacağı düşünülüyor.