CHP'den 23 Nisan'da İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde protesto: 23 maddelik manifesto açıklandı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Örgütü, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in de katılımıyla, okul saldırılarının ardından "güvenli okul" talebiyle İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü önüne yürüdü.

81 İLDE EŞ ZAMANLI BASIN AÇIKLAMASI

CHP, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Türkiye’nin 81 ilinde ve 973 ilçesinde eş zamanlı bir basın açıklaması gerçekleştirdi.

İstanbul’da Çemberlitaş tramvay durağında bir araya gelen CHP İstanbul İl örgütü İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde açıklama yapan, İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, milli egemenliğin hedef alındığına ve çocukların can güvenliğinin kalmadığına dikkat çeken ağır bir bilanço açıkladı.

"EGEMENLİĞİN ADRESİ ARTIK MECLİS DEĞİL, SARAY’DIR"

Konuşmasına 23 Nisan 1920’nin tarihsel önemine vurgu yaparak başlayan Çelik, Gazi Meclis’in yetkilerinin tek adam rejimine devredildiğini savundu.

Cumhuriyetin temel taşı olan ulusal egemenlik ilkesinin bir "darbe" ile karşı karşıya olduğunu belirten Çelik, şunları kaydetti:

"Bugün 23 Nisan kavramı iktidarın eliyle vesayet altına alınmıştır. TBMM işlevsiz hale getirilmiş, halkın iradesi 'saray operasyonlarıyla' gasp edilmiştir. Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu ve halkın oylarıyla seçilmiş belediye başkanlarımız, siyasi yargı operasyonlarıyla hapsedilmekte ve görevden uzaklaştırılmaktadır. Sandıktan çıkan iradeye saygı duymayan bu düzene 'dur' diyeceğiz."

"OKULLAR EĞİTİM YUVASI DEĞİL, 'ÖLÜM SAHASI' OLDU"

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara "güvende, eşit ve özgür" bir gelecek sözü verdiğini hatırlatan Özgür Çelik, bugünkü tablonun tam bir utanç vesikası olduğunu ifade etti.

Son bir yıl içindeki çocuk ölümlerine dair sarsıcı veriler paylaşan Çelik, eğitim sistemindeki çöküşü şu rakamlarla özetledi:

"Bin 538 Çocuk: Sadece geçtiğimiz bir yılda dışsal yaralanma ve zehirlenmeler nedeniyle hayatını kaybeden çocuk sayısı.

İş Cinayetleri: 2025’in ilk aylarında en az 94, son on yılda ise 836 çocuk çalışırken yaşamını yitirdi.

MESEM Skandalı: Çocuk sömürüsünün merkezi haline gelen MESEM kapsamında 18 çocuk can verdi.

Şiddet Sarmalı: Eylül 2023’ten bu yana okullarda 47 şiddet ve saldırı olayı gerçekleşti; 6 öğretmen ve 14 öğrenci olmak üzere toplam 23 kişi yaşamını yitirdi."

"YUSUF TEKİN’İN KARNESİ: İHMAL VE ÖLÜM"

Milli Eğitim Bakanlığı’nın politikalarını ve Bakan Yusuf Tekin’i hedef alan Çelik, yaşanan son trajedileri tek tek sıraladı.

14 Nisan’da Şanlıurfa’daki okul saldırısı, 15 Nisan’da Kahramanmaraş’ta bir öğretmen ve 9 öğrencinin ölümüyle sonuçlanan baskın ve 18 Nisan’da Diyarbakır’da bir okul bahçesinde paratoner eksikliği nedeniyle iki çocuğun yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybetmesini "cinayet" olarak niteledi.

Çelik, "Yusuf Tekin’in bakanlığı döneminde okul ve MESEM’lerde toplam 41 kişi hayatını kaybetti. Bu ölümler münferit değil, yıllardır süren yanlış politikaların ve liyakatsizliğin sonucudur. Meclis’te sunduğumuz tüm araştırma önergelerini reddeden iktidar, bu kanlı tablonun birincil sorumlusudur" ifadelerini kullandı.

23 MADDELİK MANİFESTO AÇIKLANDI

Özgür Çelik, 23 Nisan'da çocuklar için 23 maddelik bir manifestoyu açıkladı.

Madde 1: Devletin eğitim sorumluluğu hiçbir şekilde dernek, vakıf, cemaat, tarikat, STK, siyasi yapı veya benzer üçüncü taraflara devredilmeyecek. Eğitimi laik, bilimsel, çağdaş esaslara göre yürüteceğiz.

Madde 2: Hiçbir okulumuza silah kesinlikle giremeyecek. Okullarımıza kadrolu, 65 bin uzman ve deneyimli, çocuk pedagojisi eğitimleriyle güçlendirilmiş güvenlik görevlisi alacağız.

Madde 3: Hiçbir çocuk sağlık hizmetlerinden mahrum kalmayacak. Okullarımıza kadrolu 75 bin okul sağlığı hemşiresi alacağız.

Madde 4: CHP iktidarında hiçbir çocuk okulda aç kalmayacak. Tuvaletlerden su içmek zorunda kalmayacak. Tüm kademelerde temiz içme suyu ve bir öğün okul yemeğini okullarda öğrencilere ücretsiz vereceğiz.

Madde 5: Risk altındaki çocuklar görmezden gelinmeyecek. Yoksulluk, ihmal, şiddet veya suça sürüklenme gibi durumlara karşı erken müdahale eden okul, aile, toplum işbirliğine dayalı güçlü bir okul sosyal hizmet programını hayata geçireceğiz.

Madde 6: Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında akran zorbalığı, bağımlılık ve şiddetle mücadele günübirlik yaklaşımlara bırakılmayacak. Bilimsel temelli, sürekli ve izlenebilir öğrenci programlarını tüm okullarımızda uygulayacağız.

"ŞİDDETİ BESLEYEN TOPLUMSAL İKLİM GÖRMEZDEN GELİNMEYECEK"

Madde 7: Şiddeti besleyen toplumsal iklim görmezden gelinmeyecek. Şiddete özendiren televizyon dizileri ve medya içerikleri, cezasızlık algısı ve bireysel silahlanmaya karşı kapsamlı bir sosyal politika ve sosyal hizmet planını hayata geçireceğiz.

Madde 8: Okullarımıza yeterli sayıda rehber öğretmen atayacak, öğrencilerin duygusal, sosyal ve bilişsel gelişimlerini izleyen güçlü bir psikososyal destek birimi kuracağız. Rehberlik araştırma merkezlerini ruh sağlığı meslek elemanlarıyla güçlendireceğiz.

Madde 9: CHP iktidarında okul yöneticileri ve öğretmenlerin meslek saygınlığını yeniden tesis edeceğiz. Yetki ve sorumlulukları güçlendireceğiz, adil ve etkili işleyen disiplin mekanizmalarını yeniden kuracağız.

Madde 10: Okul aile birlikleri yalnızca para toplamanın bir amacı (aracı) olmayacak. Okul, aile, toplum işbirliğini güçlendiren etkin mekanizmalar haline getireceğiz okullarımızı.

"DÜZENLİ OKUL BÜTÇELERİ SAĞLANACAK"

Madde 11: Aileleri destekleyen, sağlıklı ebeveynlik becerilerini güçlendiren, okul-aile işbirliğini sürekli kılan yaygın ve bilimsel temelli programları hayata geçireceğiz.

Madde 12: Okullar ihtiyaçlarını karşılamak için velilerden bağış toplamak zorunda kalmayacaklar. Okullarımızda öğrenci sayısına göre düzenli okul bütçeleri sağlanacak, o bütçeleri okullarımıza göndereceğiz.

Madde 13: Okullar ve bölgeler arasındaki altyapı ve donanım eşitsizlikleri ortadan kaldırılacak. Tüm okulları eşit olanaklara kavuşturacak, her çocuğun nitelikli eğitim için gerekli tüm imkanlara erişmesini sağlayacağız.

Madde 14: Okullar yalnızca ders yapılan beton binalar olmayacak. Sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerle zenginleşen güvenle, yeşil, erişilebilir ve çocuk dostu tasarımlarla mutlu ve yaşanan okullar haline getireceğiz bütün okullarımızı.

Madde 15: Okul öncesi eğitimini bir ayrıcalık olmaktan çıkartacağız. Her çocuk için kamusal bir hak olarak en az bir yıl ücretsiz ve zorunlu hale getireceğiz okul öncesi eğitimi.

Madde 16: Okul dışında kalan hiçbir çocuk yok sayılmayacak. Tüm çocukların örgün eğitime devamını sağlayacak etkin izleme, takip sistemleriyle her çocuğun eğitime erişim hakkını güvence altına alacağız.

Madde 17: Yoksul çocuklarımız denetimsiz yapılara mecbur kalmayacak. Öğrencilere barınma, burs desteği vereceğiz. Köy okullarını yeniden açacağız.

Madde 18: Mesleki ve teknik eğitim çocuk işçiliğine ve emek sömürüsüne kesinlikle ve kesinlikle izin vermeyeceğiz. Çocukların iş gören değil, iş öğrenen bireyler olarak hem akademik hem mesleki olarak nitelikli bir eğitim almasını sağlayacağız.

Madde 19: Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında ölçme ve değerlendirme sistemi çocukları yarıştıran ve eleyen bir yapı olmaktan çıkartılacak. Çok boyutlu ve adil bir değerlendirme sistemi kuracağız.

"DİJİTAL OKUL YAZARLIĞI GÜÇLENDİRECEĞİZ"

Madde 20: Eğitimde dijitalleşme eşitsizlik yaratmayacak. Tüm çocukların teknolojiye güvenli, eşit ve nitelikli erişimini sağlayacağız. Dijital okul yazarlığı güçlendireceğiz.

Madde 21: Hiçbir çocuk afet ve acil durumlarda korumasız kalmayacak. Tüm okulları depreme dayanıklı hale getireceğiz. Afetlere hazırlık eğitimlerini zorunlu kılacağız, her okulda uygulanabilir acil durum planlarını hayata geçireceğiz.

Madde 22: Ücretli öğretmenliği Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında kaldıracağız. Tüm sınıflarımızı ve çocuklarımızı kadrolu öğretmenlerle buluşturacağız.

Madde 23: Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında Cumhuriyet'in temel değerlerine bağlı; fikri hür, vicdanı hür ve irfanı hür nesiller yetiştireceğiz. Çocuklarımızı ve gençlerimizi yalnızca bilgiye dayalı değil, etik değerlerle, kültürle, sanatla, sporla, sürdürülebilirlik ve eşitlik anlayışıyla donatacağız.

ÖZGÜR ÇELİK, GENÇLERLE BİR ARAYA GELDİ

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, protesto sırasında gençler ve çocuklarla da bir araya geldi.

Bir genç, Çelik'e peluş oyuncak hediye etti.