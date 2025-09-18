CHP'den 7557 sayılı kanunun iptali için AYM’ye başvuru!

CHP, 21 Temmuz 2025 tarihli ve 7557 sayılı 'Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un yürürlüğünün durdurulması ve iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi'nde (AYM) dava açtı.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"CHP Grubu olarak, özel hastane açma ve işletme dahil özel sektöre gördürülecek işlerde açık artırma ile lisans verme esası getiren, buna ilişkin kural koyma yetkisini Sağlık Bakanlığı'na devreden, buradan elde edilecek gelirin yüzde 75'ini Sağlık Hizmetleri AŞ'ne aktaran, yeterli kontrol ve denetim önlemleri oluşturmadan kenevir ekimini kolaylaştıran, aile hekimlerinin çalışma koşullarını daha da zorlaştıran, eşdeğer alan ayrılmaksızın ve imar değişikliği yapılmaksızın belediye parklarında Şehircilik Bakanlığı'nca sağlık tesisleri için yer tahsisi yapan... 7557 sayılı sağlıkla ilgili kanunlarda değişiklik yapan düzenlemenin öncelikle yürürlüğünün durdurulması ve her halükarda iptali için AYM'ye başvurduk."